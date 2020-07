Tarragona posa en funcionament una aplicació per pagar la zona blava

L'App també permet estacionar en d'altres municipis de la província, com Reus o Cambrils

Actualitzada 07/07/2020 a les 15:56

Aparcaments Municipals de Tarragona (AMT) ha posat en funcionament l’aplicació Aparcar, que permet gestionar les zones d’aparcament regulades de manera àgil i sense necessitat d’anar al parquímetre. L'App està disponible per a dispositius iOs i Android.



Aparcar és una aposta de territori que té la voluntat de facilitar l’aparcament entre els municipis de la província. Aquesta, que ha estat desenvolupada per l’empresa municipal de l’Ajuntament de Reus, ja s’utilitza a la capital del Baix Camp i Cambrils des de 2016.La nova aplicació permet el pagament pel temps real d'estacionament i té un sistema de geocalització del lloc on s'ha aparcat. Només cal registrar-se un cop i es pot donar d'alta més d'un vehicle al mateix compte.A diferència d’altres aplicacions, aquest aplicatiu permet gestionar «la càrrega de cotxes elèctrics i fins i tot et guia fins al punt de recàrrega més proper», explica Jordi Fortuny, vicepresident de l'AMT.A més, incorpora ja les noves etiquetes de la Direcció General de Trànsit i permet gestionar les sancions des de la pròpia App.