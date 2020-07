L'Ajuntament de Tarragona multa els carmelites per no restaurar una obra de Jujol

Des del mes de maig del 2019 ha imposat tres sancions per no presentar el projecte de consolidació que s’ha de dur a terme al cambril del convent

L’Ajuntament de Tarragona ha imposat tres sancions als pares responsables del convent dels carmelites descalços des del mes de maig de l’any passat, per no presentar un projecte destinat a la conservació del cambril i altres elements modernistes de l’edifici del carrer Assalt. L’Ajuntament ha informat a aquesta redacció que les dues primeres sancions, imposades els mesos de maig i d’octubre del 2019, van ser adoptades pel govern municipal que presidia l’alcalde Josep Fèlix Ballesteros, quan era regidora de Patrimoni Begoña Floria. La tercera, data del febrer d’aquest any i ha estat decidida pel govern de l’alcalde Pau Ricomà i pels mateixos motius que les dues anteriors.

Les sancions han estat el resultat d’un informe de l’àrea de Patrimoni que «alertava de l’estat del cambril», obra de l’arquitecte modernista tarragoní Josep Maria Jujol, i per la «necessitat de conservar i millorar l’element», ha indicat l’Ajuntament, qui ha recordat que els responsables del convent «no han presentat el projecte». Les multes són «de caràcter coercitiu», ha comentat. La quantia de cada una de les multes ascendeix a 300 euros, segons la mateixa font municipal consultada per aquesta redacció.

Josep Maria Buqueras, president de la Comissió del Modernisme, va manifestar ahir dilluns a aquesta redacció que «el 12 de juny vaig poder veure el cambril des d’un edifici pròxim i em va sorprendre l’estat de conservació, ja que es veu part del ferro, que és l’ànima de l’estructura de morter». Buqueras, acompanyat del fotògraf Joan Capdevila, va veure l’edifici «a certa distància». El motiu és que aquesta obra de Jujol forma part del contingut d’un llibre que Buqueras prepara sobre l’arquitectura modernista a la província de Tarragona, que podria veure la llum a finals d’aquest any.

L’edifici dels carmelites del carrer Assalt va ser dissenyat per l’arquitecte modernista tarragoní Pau Monguió. La primera pedra es va posar el 1896. De l’edifici original es conserven dos elements arquitectònics considerats singulars, com són l’agulla que dona personalitat a la façana neogòtica i la llanterna del cambril que va crear Josep Maria Jujol el 1918. Jujol va rebre l’encàrrec després de guanyar el concurs convocat a l’efecte, en el qual va quedar segon Cèsar Martinell. Constava d’un cos de planta octogonal coronat amb una llanterna de la qual emergeix una afilada agulla ornamentada amb escates de ceràmica. El convent va ser parcialment destruït l’any 1936. A conseqüència dels atacs patits per l’edifici, només es conserva la part exterior del cambril, els arcs apuntats, els pinacles coronats amb coloms i l’agulla.