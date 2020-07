Instal·len contenidors per a persones amb mobilitat reduïda a Pere Martell

Es tracta d'una prova pilot que, si funciona, es farà extensiu a altres zones de la ciutat

Actualitzada 07/07/2020 a les 15:30

L’Ajuntament de Tarragona ha instal·lat una illa de contenidors accessible per a persones amb mobilitat reduïda, al carrer Pere Martell, davant del número 48. La decisió es va prendre després que un veí d’aquest carrer que va amb cadira de rodes ho sol·licités. «Serà la primera de moltes més illes que podem instal·lar si veiem que el mecanisme funciona bé i si és útil per les persones», ha argumentat el conseller de Neteja, Jordi Fortuny.L'alçada màxima d’aquests contenidors és d'1 metre i 22 centímetres i disposen d'un sistema de tancament retardat perquè les persones amb cadira de rodes puguin deixar d'accionar la palanca d'obertura i utilitzar les dues mans per llençar les escombraries.L’objectiu del govern municipal és fer extensiva la implantació d’aquests contenidors adaptats a altres zones de la ciutat.