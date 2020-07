Detenen un noi que havia escalat una façana per accedir en un pis de la Part Alta per robar

L'incident va ocórrer al carrer Ferrers, el lladre es va veure sorprès per un veí

Actualitzada 07/07/2020 a les 16:45

Agents de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra de la comissaria de Tarragona van detenir diumenge un jove de 19 anys, de nacionalitat marroquina i sense domicili conegut, com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb força.Els fets van tenir lloc a primera hora de la tarda quan els mossos van ser requerits per un incident al carrer Ferrers de Tarragona. Segons la informació obtinguda, un jove havia escalat per la façana fins al primer pis i havia donat cops a la finestra per poder accedir a l’interior.Tot seguit, el lladre va continuar donant cops a una altra finestra fins que va poder obrir-la i es va veure sorprès per un veí. Llavors, el lladre va marxar del lloc i va baixar del pis per on havia accedit.Les patrulles que van arribar al lloc van localitzar un grup de joves al carrer. Fetes les gestions amb els testimonis, els mossos van identificar un d’aquests joves com el presumpte autor del robatori amb força per escalament. Es tractava d’un jove de 19 anys amb diversos antecedents policials per delictes contra el patrimoni.El detingut va passar ahir a disposició judicial i va quedar en llibertat amb càrrecs.