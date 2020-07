A presó dos joves per robar joies amb el mètode de l'estrebada a Tarragona

Els detinguts acumulen 9 i 7 antecedents policials per delictes contra el patrimoni

Actualitzada 07/07/2020 a les 08:38

Els Mossos han detingut aquest dissabte dos joves de 18 i 19 anys, ambdós de nacionalitat marroquina i veïns de Tarragona, com a presumptes autors de quatre delictes de robatori amb violència i encobriment. La detencions es van produir aquest dissabte quan els Mossos d’Esquadra van establir un dispositiu policial de prevenció de robatoris violents arran d’un seguit de fets els darrers dies a Tarragona on hi havia hagut estrebades a gent gran per robar-los les cadenes d’or.

Pels volts de les 20.55h agents de paisà van observar un dels joves, conegut per cometre aquesta tipologia delictiva, que es trobava per la Rambla Vella amb actitud vigilant.

Acte seguit, els mossos van seguir-lo per diversos carrers de la Part Alta de la ciutat. Va ser a l’altura del carrer Cós del Bou quan l’individu va començar a accelerar el pas i des de lluny els agents van poder observar com es dirigia a una persona d’avançada edat i fugia corrents direcció Baixada de les Peixateries.

Immediatament, els agents van atendre l’home i van comprovar que acaba de ser víctima d’una estrebada i que li havien sostret el collaret d’or. Llavors, van activar la resta de dotacions que participaven al dispositiu.

Els mossos van localitzar l’autor de l’estrebada, acompanyat d’un altre jove, quan aquests es trobaven al carrer Sant Andreu. Els agents van escorcollar-los i a un d’ells se li va localitzar el penjoll de la víctima. A més, en una paperera molt propera van trobar una altra cadena d’or amagada, la qual provenia d’un altre robatori pel mètode de l’estrebada.

Per tot això, els Mossos d’Esquadra van detenir a un dels joves pel robatori violent. Es dóna la circumstància que el detingut havia quedat en llibertat aquell mateix matí després d’haver estat arrestat a Tarragona per uns fets similars.

Gestions posteriors a comissaria, van relacionar el detingut amb tres robatoris violents de collarets d’or comesos aquell mateix dia a la confluència entre carrer Unió i Rambla Nova, carrer Reding i carrer Armanyà de Tarragona. Al segon jove, tot i no poder acreditar que cometés activament els robatoris sí que se’l va detenir per encobriment.

Els detinguts, que acumulen 9 i 7 antecedents policials per delictes contra el patrimoni, majoritàriament per robatoris violents, van passar a disposició del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona ahir i l’autoritat judicial va decretar el seu ingrés a presó.