Tarragona tardarà en recuperar els turistes d'abans del covid «dos o tres anys»

El cap del Laboratori d'Innovació i Intel·ligència Turística d’Eurecat, Jordi Calabuig, ha estimat que el sector turístic en general, i Tarragona en particular, no es recuperarà «a dos o tres anys vista». Amb tot ha indicat que hi ha modalitats que patiran més, com ara els creuers o la mobilitat per negocis, mentre que el turisme cultural o de sol i platja tornaran més aviat als nivells anteriors a la crisi sanitària. En aquest sentit, ha valorat que Tarragona té «una oportunitat d'una reactivació més àgil» ja que és una ciutat «d'unes dimensions mitjanes, amb un turisme no massificat, amb diversitat d'espais dins el municipi i força ben adaptat a les demandes dels visitants», ha assenyalat.En el pla de contingència s'han proposat diferents mesures per adaptar la ciutat a la nova realitat en l'àmbit turístic, algunes de les quals ja estan en funcionament. Una de les propostes passa per «zonificar» les platges. És a dir, dividir-les i atorgar un ús específic a cada àrea.Per la seva banda, la consellera de Turisme de la ciutat, Laura Castel, ha afirmat que s'ha posat en marxa per escollir un nou gerent del Patronat de Turisme. Actualment ja hi ha oberta la convocatòria perquè es presentin els candidats.