Tarragona analitza les aigües residuals per preveure rebrots de coronavirus

El president d'Ematsa, Jordi Fortuny, ha explicat que des de l'inici de la pandèmia es treballa en poder detectar restes de coronavirus a les aigües residuals que arriben a la depuradora. «Durant uns mesos hi ha hagut un procés de validació del sistema d'anàlisi i recollida de mostres per poder donar un valor científic» als treballs, ha indicat. De fet, Ematsa s'ha integrat en dues iniciatives d'àmbit internacional que impulsen un mètode consensuat per detectar i quantificar material genètic del virus al clavegueram. Una d'elles és iniciativa de la Comissió Europea i aplega més de 90 depuradores d'aigües residuals del continent, que comparteixen dades.A més, des de finals de juny s'ha actuat de la mà del departament de Salut per definir punts de mostreig en vuit punts de la ciutat, així com també a la Canonja, Els Pallaresos i Constantí, que també envien les seves aigües residuals a la depuradora tarragonina. Això permetrà conèixer si hi ha alguna zona amb més incidència del coronavirus entre la població.Els resultats de les primeres analítiques encara no han arribat. Els controls es faran setmanalment i les mostres s'analitzen amb tècniques de biologia molecular (PCR). «La mostra l'agafem de set a deu del matí, que és quan hi ha més activitat», ha concretat Milán, que ha afegit que la metodologia emprada els permetrà saber no només si hi ha fragments de coronavirus, sinó també la quantitat. «L'objectiu és intentar que això serveixi com una alerta primerenca si hi ha rebrot», ha apuntat.De tota manera, ha indicat que encara es desconeix quant temps tardaria en manifestar-se un rebrot des que es detecti un increment de virus a les aigües. «Es podrà estudiar les correlacions entre els resultats obtinguts i les dades epidemiològiques del departament de Salut per tal de poder crear models matemàtics que puguin permetre anticipar la resposta davant possibles rebrots de la covid-19», ha complementat Fortuny.