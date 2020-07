Denuncien els ajuntaments de Tarragona i Reus per maltractament de coloms

L'ONG Nova Eucària considera que es vulnera la llei amb la «captura i posterior extermini»

Actualitzada 06/07/2020 a les 17:27

L'ONG Nova Eucària ha denunciat davant la fiscalia els ajuntaments de Tarragona i Reus per «maltractament animal contra els coloms, pel seu sistema de captura i posterior extermini, amb l'agreujant de crueltat», segons ha assenyalat l'entitat en un comunicat. L'organització animalista demana «responsabilitats als càrrecs electes, polítics i tècnics» dels consistoris així com «a les empreses que efectuen la captura i eliminació dels coloms». Per l'ONG hi ha un «delicte penal, repetit amb impunitat i normalitzat des de les institucions». L'entitat assenyala que els coloms «són aus silvestres i cap ajuntament està autoritzat per catalogar-los de plaga», sinó que és competència de la Generalitat.