Convocada una nova edició del Premi de Periodisme Mañé i Flaquer

La XXXIII edició presenta com a novetat principal la categoria Fotoperiodisme Camp de Tarragona

Actualitzada 06/07/2020 a les 18:08

L’Ajuntament de Torredembarra, la Demarcació de Tarragona del Col·legi de Periodistes de Catalunya i Repsol, amb la col·laboració del Port de Tarragona, han presentat aquest matí una nova edició del Premi de Periodisme Mañé i Flaquer. La XXXIII edició del prestigiós guardó presenta com a novetat principal la categoria Fotoperiodisme Camp de Tarragona, dotada amb 3.000 euros i que premiarà una imatge vinculada informativament a les comarques del Camp de Tarragona, realitzada amb la finalitat de ser publicada a mitjans de comunicació o agències de notícies.A més de posar en valor la fotografia com a gènere periodístic, la nova categoria pretén reivindicar la tasca ingent que duen a terme els reporters gràfics, plasmant de manera fidedigna la representació de fets noticiables.Una altra novetat és la posada en marxa demà de la pàgina web www.premimanyeiflaquer.cat , que concentrarà tota la informació del Premi, com ara la història des de la seva creació l’any 1970, la biografia del periodista Joan Mañé i Flaquer, les bases, notícies d’actualitat o l’històric de guanyadors, entre els quals destaquen noms com els de Josep Maria Casasús, Josep M. Huertas Clavería, Àngel Casas o Antoni Arbonés.A l’Ajuntament de Torredembarra i la Demarcació de Tarragona del Col·legi de Periodistes de Catalunya, com a entitats organitzadores del Premi, i a Repsol, com a principal patrocinador, se suma aquest any, com a col·laborador, el Port de Tarragona, fet que contribuirà a la consolidació del guardó com a referència del Camp de Tarragona.