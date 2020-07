Un agent fora de servei va evitar que col·lidís amb altres vehicles quan circulava per l'A-7

Actualitzada 06/07/2020 a les 13:54

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest diumenge un home, de 40 anys, de nacionalitat equatoriana i veí de Vespella de Gaià, com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat del trànsit, després d'estar conduint, sense carnet i triplicant el límit d'alcoholèmia permès.El fet va passar al voltant de les 10 del matí, quan un agent fora de servei va observar vehicle al punt quilomètric 1160 de l'autovia A-7 en sentit Barcelona, que circulava fent ziga-zagues i anava envaint els dos carrils de circulació. En aquell moment l'agent amb el seu vehicle es va ubicar just al darrere, ocupant ambdós carrils, amb la intenció d'evitar que cap altre vehicle pogués col·lidir amb ell si decidia efectuar un avançament.Quan els dos vehicles van sortir de l'autovia per dirigir-se cap a la urbanització de la Móra, diverses patrulles de trànsit van poder aturar-lo al carrer Baix Ebre. Instants després, en apropar-se al conductor, els mossos van trobar-se amb què el conductor s'havia quedat adormit i que presentava símptomes evidents de trobar-se sota els efectes de les begudes alcohòliques.L'home va triplicar la taxa d'alcoholèmia permesa, en donar un resultat de 0,88 mg/l en la prova que li van fer i seguidament es va comprovar que circulava amb el permís suspès per decisió judicial. Va quedar detingut i els mossos van immobilitzar-li el vehicle.Està previst que el detingut passi a disposició del Jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona durant les pròximes hores.