El grup de ciutats Patrimoni de la Humanitat demana una campanya per rellançar el turisme

Ricomà ha posat sobre la taula la gestió de la seguretat sanitària en les platges o els espais monumentals

Actualitzada 07/05/2020 a les 13:21

El grup de ciutats Patrimoni de la Humanitat, format per quinze municipis amb aquesta declaració de la Unesco, demana una campanya específica de rellançament turístic.Aquesta petició es produeix després d'una reunió telemàtica dels quinze alcaldes d'aquestes ciutats amb la Secretària d'Estat de Turisme, Isabel Oliver, segons ha informat avui dijous l'Ajuntament de Tarragona. El grup també demana millors connexions ferroviàries aèries e marítimes pels destins amb el segell de la Unesco.El president del grup i alcalde d'Eivissa, Rafael Ruiz, ha dit que demanen ajudes per al manteniment de les ciutats històriques, «una reivindicació que ve de lluny i que, ara, tornem a posar sobre la taula». En aquest sentit, Ruiz ha recordat que aquestes ciutats «els ajuntament no cobren l'IBI als edificis històrics, que arreglar façanes és molt més complex i perquè el sistema de recollida d'escombraries i el de cablejat és molt més car».A conseqüència de la pandèmia, els recursos econòmics municipals minvaran «i el Grup demana una ajuda econòmica específica per al costós i necessari manteniment de les Ciutats Patrimoni de la Humanitat», ha conclòs.Els alcaldes també demanen flexibilització de la Llei d'Estabilitat Pressupostària per poder afrontar millor la crisi sanitària i econòmica.En el cas de Tarragona, distingida pel seu conjunt monumental romà, l'alcalde, Pau Ricomà (ERC), ha posat el focus en la gestió de la seguretat sanitària a les platges i en com es visitarà a partir d'ara el patrimoni històric.Finalment, el grup s'ha informat sobre el treball de l'Institut de Qualitat Turística per tenir guies higienicosanitàries i protocols específics de seguretat per al sector turístic. «Necessitem dades i indicadors actualitzats que ens permetin prendre les decisions més encertades», ha conclòs Ruiz.