El govern espanyol destina més de 78 MEUR per les prestacions de treball a Tarragona

A les comarques tarragonines cobraran l'ajuda 92.823 ciutadans

07/05/2020 a les 11:39

El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) destinarà 734,9 milions d'euros a pagar les prestacions per a 797.183 persones a Catalunya aquest mes d'abril, ha indicat la delegació del govern espanyol a Catalunya en un comunicat. En aquest pagament s'inclourà l'atur dels afectats per un Expedient de Regulació Temporal de l'Ocupació que, a 30 d'abril, eren 678.684, segons les dades d'afiliació a la Seguretat Social. La xifra de prestacions reconegudes aquest mes de treballadors catalans, afectats en un ERTO o no, és de 570.105. Durant el quart mes de l'any, el SEPE ha rebut 108.597 sol·licituds col·lectives d'expedients temporals que incloïen 606.932 catalans.La gran majoria de persones que rebran la transferència per part del SEPE a l'abril resideixen a la demarcació de Barcelona, on viuen 584.795 beneficiaris i la nòmina serà de 550 milions d'euros. A les comarques tarragonines cobraran una ajuda estatal 92.823 persones per un import de 78,8 milions mentre que a Girona seran 85.679 ciutadans els que rebran algun subsidi i la transferència total serà de 76,7 milions. Per últim, a Lleida el govern espanyol destinarà 28,5 milions a les ajudes per a 33.886 habitants. En total, la nòmina del SEPE serà de 734.961.432 euros a Catalunya.Al llarg de l'abril, el servei estatal d'ocupació va rebre 108.597 sol·licituds col·lectives d'expedients temporals que incloïen 606.932 catalans. D'aquests, més del 77% pertanyien a Barcelona, d'on provenien 83.877 processos amb 468.776 treballadors. Girona i Tarragona mostrar dades similars de peticions: provinents del primer territori es van rebre 10.679 procediments per a 59.682 treballadors i mentre que el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre van concentrar 10.653 peticions per a 59.536 afectats. De les Terres de Ponent, en canvi, el SEPE va rebre 3.389 sol·licituds per a 18.938 treballadors.D'altra banda, el govern espanyol ha fet públiques també les dades de reconeixement de prestacions durant l'abril, que a Catalunya són 570.105. El 75% de les prestacions acceptades s'han concentrat a Barcelona, amb 430.125 ajudes en total. A Girona i a Tarragona s'han admès un nombre similar de subsidis, 59.762 i 59.560, mentre que a Lleida s'han reconegut 20.658.D'altra banda, la delegació del govern espanyol també ha assegurat que 179.224 autònoms catalans han rebut la prestació extraordinària per cessament d'activitat o caiguda dràstica d'ingressos habilitada per la Moncloa per protegir els treballadors per compte propi.