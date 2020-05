Tarragona prepara una app per potenciar els comerços i obre una línia d'ajuts

L'Ajuntament inicia un programa per a la digitalització del comerç de la ciutat

Actualitzada 07/05/2020 a les 13:59

L'Ajuntament de Tarragona inicia un projecte global de digitalització del comerç de la ciutat amb diferents línies i projectes que s'aniran implementant en les pròximes setmanes. Des de la Conselleria de Comerç es treballa amb l'objectiu de dotar els comerços de les eines necessàries per combatre la crisi actual generada a causa de la COVID-19 i que alhora serveixin per encarar el futur del sector.La consellera de Comerç, María José López, apunta que «durant l'estat d'alarma molts comerços s'han adaptat a la difícil situació, demostrant una gran capacitat de treball, alguns incorporant les noves tecnologies als seus negocis», i afegeix que «és en aquesta línia de digitalització en la qual volem incidir amb l'objectiu de dotar a tots els comerços de la ciutat d'eines i plataformes per a la promoció del seu negoci i per facilitar la venda».En el marc d’aquest projecte de digitalització, la conselleria de Comerç prepara l’app ‘Som Comerç TGN’, aplicació de fidelització que facilitarà la venda i que estarà disponible per a dispositius mòbils. López destaca que «aquesta eina permetrà als comerços poder donar a conèixer els serveis i productes que ofereixen als ciutadans i alhora facilitarà la promoció a través de la xarxa i potenciarà la comunicació amb els seus clients». A més, afegeix que «aquesta nova iniciativa és positiva per al comerç, ja que el ventall de professionals que se’n poden beneficiar és molt ampli».A banda de facilitar una plataforma digital per als comerços, des de la Conselleria s’engega una línia d’ajuts per als comerciants que vulguin inscriure el seu negoci a l’aplicació. La consellera destaca que «a més de beneficiar-se de l’eina, l’Ajuntament dotarà amb 100 euros als comerciants que facin aquest pas endavant cap a la digitalització».El contingut de l'aplicació serà gestionat directament per l'Ajuntament, des d'on s'oferirà un servei d'assessorament i acompanyament a tots els comerciants que en vulguin formar part. El mateix consistori es farà càrrec de totes les despeses durant el primer any.Entre d’altres funcionalitats, la nova app permetrà als comerciants oferir promocions úniques als seus clients i participar en campanyes de promoció, tant d’associacions com campanyes municipals. A més, en un mateix espai, el consumidor podrà trobar els comerços de Tarragona amb informació rellevant de cadascun d’ells. Aquesta eina estarà disponible per a dispositius Android i iOS.A l’app es poden inscriure establiments de comerç, serveis comercials i de restauració establerts a la ciutat de Tarragona. Caldrà que facin una jornada de formació on s’explicarà el projecte, com publicar el negoci a l’App i com fer les promocions així com nocions de màrqueting.Els comerciants que vulguin rebre informació es poden posar en contacte amb Comerç a somcomerctgn@tarragona.cat o al 977 25 09 79