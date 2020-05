Negocis tancats, comerç obert

Un grup de joves emprenedors ha posat en marxa un portal gratuït de venda ‘on line’ per a petits negocis

Estoloactivamosjuntos.com vol ser un punt de trobada entre petits negocis i comerços del territori i els clients. El portal és fruit de la iniciativa d’un grup de joves emprenedors de Vila-seca i Tarragona vinculats als serveis digitals, que durant aquest confinament han decidit posar en marxa una pàgina web en la qual els petits empresaris puguin ofertar els seus productes de forma gratuïta. «El que volem és facilitat a les empreses la venda on line en un moment, el de la crisi sanitària, en què és importantíssim oferir aquest servei», explica Carlos Morillo, un dels ideòlegs de la iniciativa.

El funcionament del portal no pot ser més senzill: empreses, negocis i autònoms hi poden ofertar els seus productes i serveis professionals a preus amb descomptes especials. Els compradors, en efectuar la compra, paguen un 25% de l’import. El 75% restant el faran efectiu en el moment de recollir el producte o gaudir del servei. I tot, sense que hi hagi cap cost complementari, ni per al venedor, ni per al comprador. «L’únic que es cobra és la comissió bancària que va associada a la gestió del pagament», detalla Morillo. D’aquesta manera, aquest 25% del preu que paga el comprador va directament al venedor, amb la voluntat que pugui tenir una injecció de liquiditat des del mateix moment que s’efectua la transacció. En definitiva, tal com assenyalen els creadors de la web, és una iniciativa «sense lletra petita».

A dia d’avui el portal Estoloactivamosjuntos.com ja té en oferta diversos productes, entre els quals hi ha aires condicionats, entrades per al Salting o sessions de depilació làser. Tots, a uns preus rebaixats respecte als habituals. Cada oferta s’acompanya d’un termini màxim, que estableix el propi venedor, durant el qual es pot recollir el producte o gaudir del servei comprat. El portal no es presenta com un Market place o Botiga de botigues, sinó que és un aparador de productes, sense límits per a les empreses, que poden ofertar-ne tants com vulguin.

La idea, detalla Morillo, és que el portal tingui continuïtat més enllà del període d’estat d’alarma, perquè, assegura, el que busquen els seus impulsors és «oferir la possibilitat que els comerços de proximitat puguin vendre els seus productes».

Carlos Morillo, que treballa en el sector digital, apunta que estan sent testimonis d’un canvi en el model de negoci en la direcció de la digitalització, i que aquest que va en paral·lel a un canvi en les formes de consum. «Tot això ha servit perquè moltes empreses hagin acabat fent un canvi de mentalitat. I, a més, estic convençut que aquesta nova mentalitat ha vingut per quedar-se, i que a més no beneficiarà a les grans empreses, com ara Amazon, perquè les petites s’hi estan posant amb moltes ganes. Aquesta situació les ha empès a fer un pas que, en altres condicions, potser no haurien fet mai», conclou.