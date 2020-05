Les zones blaves a Tarragona tornaran a ser de pagament a partir de la setmana del 18 de maig

Serà quan el comerç entri en situació de normalització

Actualitzada 07/05/2020 a les 11:44

Les zones blaves, verdes i vermelles de Tarragona tornaran a ser de pagament a partir de la setmana del 18 de maig. Així ho ha confirmat a aquest mitjà el regidor de Serveis Econòmics, Serveis Centrals i Personal de l’Ajuntament de Tarragona, Jordi Fortuny, qui ha detallat que «aquesta mesura s'anunciarà aviat».Fortuny ha manifestat que «serà a partir de llavors quan entrarem en una fase de normalització del comerç» a la ciutat. I és que la setmana vinent Tarragona entrarà, si tot va com està previst, en la fase 1 de desescalada, amb què els petits comerços tornaran a obrir portes.Cal recordar que la ciutat de Tarragona va ser una de les primeres a anunciar que les zones d'aparcament de pagament serien gratuïtes i ho va fer amb un clar objectiu: que la gent minimitzés el risc de contagi en uns moments en els quals estava completament prohibit sortir de casa si no era per una causa major.