Les misses podran tornar a celebrar-se a partir de dilluns

L'arquebisbe de Tarragona recorda que «els fidels de l’Arquebisbat continuen estant dispensats del precepte dominical»

Actualitzada 07/05/2020 a les 14:32

Les misses es podran tornar a celebrar a partir d'aquest dilluns dia en què, previsiblement el Camp de Tarragona passarà a la fase 1 del desconfinament. Tot i així, l'arxidiòcesi tarragonina recorda que caldrà complir amb totes les mesures de seguretat establertes i l'arquebisbe, Joan Planellas, diu que «els fidels de l’Arquebisbat continuen estan dispensats del precepte dominical».Algunes de les mesures de seguretat que ha compartit avui l'arixdiòcesi de Tarragona són el límit d'aforament, que establert en un terç de la capacitat total de cada temple, la distància de seguretat d'1,5 metres, una mesura que no afectarà a les persones que habiten a la mateixa casa. L'arxidiòcesi remarca que «per complir aquesta mesura serà important organitzar un servei d’ordre, amb persones responsables, la distribució dels fidels al temple». També recomanen que els fidels facin ús de les mascaretes i que, tot i que els temples puguin oferir gel hidroalcohòlic, «és important que cadascú el porti».Seguint les recomanacions de Comissió Executiva de la Conferència Episcopal, detallen que cal donar sempre la comunió a la mà i que tampoc hi haurà diàleg indididual en la Comunió, sinó que es pronunciarà de manera col·lectia distribuint l'Euracristia en silenci. També assenyalen que ja es podran duu a terme funerals a les parròquies o tanatoris però sempre seguint les disposicions d'aforament i preenció necessàries. De la mateixa manera que es podran reprendre les celebracions del baptisme, les primeres Comunions, la penitència o els matrimonis. Amb tot, caldrà programar aquestes cites amb «prudència» i posposar-les «tan com sigui raonable».Pel que fa a les confirmacions, a partir del mes de setembre, es procurarà oferir la possibilitat de fer-ne algunes a la Catedral, i «esgalonadament s'aniran programant a la resta».En quant als serveis caritatius, l'Arquebisbat vol crear una Comissió diocesana per fer front als efectes de la pandèmia de la Covid-19 a l’arxidiòcesi. Aquesta comissió tindrà com a principals objectius establir un pla de xoc caritatiu transversal a l’arxidiòcesi i oferir una profunda reflexió sobre els efectes de la Covid-19 a la vida de les persones i del medi ambient. Aquesta reflexió haurà d’orientar i incrementar les accions humanitzadores de la nostra Església.Aquesta Comissió vetllarà per una eficaç comunicació de tota l’acció de l’Església, fomentarà sinèrgies amb les diferents realitats civils i religioses i cercarà recursos econòmics per fer front a aquest pla de xoc.Finalment, l’arquebisbe Joan ha disposat que la celebració del Corpus Christi d’enguany, que s’escaurà el proper diumenge dia 14 de juny, s’haurà de celebrar a l’interior de les esglésies.