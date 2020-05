La Cambra demana que els locals de més de 400 metres quadrats puguin obrir en la fase 1

Segons la institució, «no té massa sentit creure que els responsables d'establiments de més de 400 metres quadrats seran menys curosos en matèria de seguretat i salut que els negocis amb una menor superfície».Per això, la Cambra de Tarragona considera que, vetllant estrictament per la seguretat i la salut tant dels treballadors com dels clients, «s'han d'activar els protocols necessaris per reprendre l'activitat econòmica que ens permeti, com més aviat millor, posar en marxa l'economia, ja prou castigada per totes aquestes setmanes de confinament».La Cambra també demana que, per garantir l'efectiva represa de l'economia es realitzin els tests que la població precisa i s'esmercin els esforços necessaris en investigació.Alhora, la institució cameral exigeix a les administracions «més sensibilitat envers les empreses, autònoms, treballadors i les persones més febles davant la greu i inesperada crisi a la qual ens enfronten».Segons la Cambra, «la represa de l'activitat econòmica, com més aviat millor i amb garanties, és la millor fórmula per fer front a uns mesos difícils que amb la suma de tots aconseguirem superar».