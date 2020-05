L'SB Express de Tarragona és l'únic hotel medicalitzat que segueix actiu

El gerent de la RSCT va reconèixer que «la nostra regió ha tingut molt pocs pacients d’aquest tipus, ha estat gairebé testimonial»

Actualitzada 06/05/2020 a les 21:40

L’SB Express de Tarragona és l’únic dels hotels medicalitzats que queda obert per atendre casos lleus o possibles casos de coronavirus de persones que no es poden aïllar correctament al seu domicili. El gerent de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona, Ramon Descarrega, va explicar que s’havia treballat per tenir previstes un total de 750 places en hotels per tal de destensar els hospitals. Es tractava de l’Hotel Reus Park, que ja està tancat, l’Hotel Sant Salvador de Coma-ruga, també tancat, i l’Hotel Villa Dorada de Salou, que no va ser necessari obrir-lo. Aquests, segons explicava Descarrega, estaven pensats per atendre, concretament, a tres tipus de pacient: en primer lloc, aquella persona que no té la malaltia però que ha estat en contacte amb un positiu i no pot fer l’aïllament a casa seva; en segon lloc, el pacient amb símptomes lleus que no necessitava ingrés hospitalari, però que tampoc tenia condicions adients per aïllar-se; i finalment, aquell pacient que tot i tenir símptomes lleus o menys greus, no són suficients per estar ingressat però que a l’hotel pot tenir el seguiment del personal sanitari. El gerent de la RSCT va reconèixer que «la nostra regió ha tingut molt pocs pacients d’aquest tipus, ha estat gairebé testimonial, perquè afortunadament les places hospitalàries no s’han ocupat del tot en camp moment».