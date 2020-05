L'escola concertada no rebrà equips de protecció i desinfecció sanitària

Denuncien que la pública sí que els tindrà durant el procés de preinscripció

Actualitzada 07/05/2020 a les 16:11

Les entitats representatives de les titularitats i de les famílies de l'escola concertada de Catalunya s'han mostrat «sorpreses i indignades» en rebre la comunicació del Departament d'Educació segons la qual queden excloses del repartiment de material de protecció sanitari en el procés de preinscripció. Fa menys d'un mes, precisament, l'escola concertada sol·licitava per carta al President de la Generalitat l'aplicació anàloga de les mesures previstes per a la COVID19 també als seus centres. Tot i això, com no podia ser d'una altra manera, garantiran l'acompliment de les normes dictades per les autoritats sanitàries.«L'exclusió demostra un cop més que, aparentment, no totes les escoles formem part del Servei d'Educació de Catalunya», es queixen els representants dels centres concertats. Un Servei d'Educació de Catalunya que veuen menystingut no sols per mesures d'exclusió com aquesta, sinó per «l'infrafinançament que pateix l'escola concertada de forma sistemàtica» i que el sector ha enunciat reiteradament els darrers anys. L'escola concertada lamenta que els seus centres, que formen part del Servei d'Educació de Catalunya (escola pública i concertada sostinguda amb fons públics) i que davant aquesta crisi estan en la mateixa situació que els públics, no tinguin les mateixes disponibilitats ni els mitjans econòmics que els permetin fer front a la despesa que representarà la «compra ingent» de material sanitari -guants, hidrogels, mascaretes i d'altres- en els seus centres.«Pensem, doncs, que és socialment necessari que aquesta cobertura també pugui aplicar-se als nostres docents i alumnes, així com al personal d'administració i serveis», demanen.