L'EMT recupera gairebé tota la normalitat a partir d'aquest dilluns

Els autobusos funcionaran en els horaris de dissabte i es reforçaran algunes hores

Actualitzada 07/05/2020 a les 15:58

Mesures de prevenció al transport públic

El pròxim dilluns 11 de maig l’Empresa Municipal de Transports (EMT) de Tarragona reprèn el servei d’autobusos municipals i posa en funcionament gairebé la totalitat de les seves línies, tots els dies de la setmana. Les úniques excepcions seran les línies L21, L23 i L30, que començaran a funcionar en una fase posterior.El servei funcionarà seguint l’horari que abans de l’estat d’alarma es feia servir en dissabte i que té una freqüència de pas d’uns 20-25 minuts aproximadament. La L41 a Zona Educacional serà l’única línia que funcionarà en horari feiner, per tal de suplir les línies L21 i L23, que encara no entraran en funcionament. El recorregut de la L30, per la seva banda, quedarà garantit amb la L3.Per altra banda, les línies L13 (Escorpí-Pinatell-Entrepins-Monnars) i L55 (Mas Pastor – Rodolat del Moro) continuaran funcionant a demanda i segons petició per part dels usuaris.El president de l’EMT, Jordi Fortuny, assegura que «és important que, en la mesura que sigui possible, anem recuperant els serveis municipals per donar resposta a les necessitats de la ciutadania de Tarragona i el servei de transport públic és, en aquest sentit, un servei important a recuperar». Ara bé, ha afegit Fortuny, «cal que tinguem presents les mesures de prevenció necessàries i respectar-les, pel bé comú».Ateses les mesures de prevenció necessàries per evitar el contagi per coronavirus, els autobusos posaran a disposició dels usuaris el 50% dels seients disponibles, mentre que aquells que viatgin de peu hauran de tenir en compte que només es permeten dues persones per metre quadrat.En cas que s’omplin línies en determinades franges horàries, l’EMT posarà autobusos de reforç per cobrir-ne la demanda.Cal recordar que segons l’Ordre TMA/384/2020 del govern de l’estat, és obligatori l’ús de la mascareta al transport públic.