L'Ajuntament de Tarragona assegura que «es van desviar 15.000 euros de l'EMMCT»

El regidor Jordi Fortuny també detalla que «el protocol d’anti assetjament» ja ha estat activat

Actualitzada 06/05/2020 a les 21:59

El regidor de Serveis Econòmics, Serveis Centrals i Personal de l’Ajuntament de Tarragona, Jordi Fortuny, assegura que, «des de l’any 2018, s’han produït desviacions de diners des de l’Empresa Municipal de Mitjans de Comunicació de Tarragona (EMMCT) per un import total d’uns 15.000 o 16.000 euros», les quals «es van anar fent de 1.000 en 1.000 aproximadament».Fortuny no ho assegura categòricament, però les relaciona amb la treballadora que va denunciar la presidenta de l’EMMCT, Paula Varas, d’assetjament, entre d’altres. «Que si coincideix amb la mateixa persona? No puc parlar d’ella perquè s’està investigant el cas i he de protegir-la, però pot haver-hi una coincidència». «El més estrany i que és per lamentar», segons detalla Fortuny a aquest mitjà, «és que crec que hem de preguntar-nos que com és possible que una denúncia d’uns fets que són tan greus es faci precisament ara. Si s’havia produït un assetjament, per què no es va dir abans?».«Presumptament», segons manifesta el regidor, «hi ha hagut uns fets comptables que impliquen que s’ha produït una apropiació indeguda. L’evidència hi és. En tot cas, la classificació ho han de fer el fiscal i el jutge». Jordi Fortuny creu que es tracta d’una «falta greu dins del codi que ha de seguir un treballador en qualsevol empresa. Pels fets que nosaltres sabem, hi ha una persona que ha fet això i que n’és responsable». Fortuny reitera que «són desviacions que es remunten des del 2018» i també deixa ben clar que «estem investigant i no sabem si n’hi ha més».Tot i que el regidor, pel fet de «protegir a la treballadora, que és el que hem de fer» prefereix no aprofundir més en el tema de l’assetjament que ella va denunciar mitjançant una carta a l’alcalde Pau Ricomà, sí que assegura que «el protocol d’anti assetjament s’ha posat en marxa», però «no puc explicar res més al respecte». «Que no dubti ningú que seguirem els protocols establerts, però no podem fer manifestacions al respecte, ja que es tracta d’un tema confidencial i, per tant, no en podem parlar», va sentenciar el regidor al respecte.