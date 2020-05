Els treballadors del sociosanitari del Francolí diuen prou

Aquest matí s'han manifestat contra la directiva per la gestió sobre el coronavirus

Actualitzada 07/05/2020 a les 14:50

Les treballadores del Hospital sociosanitari Francolí de #Tarragona s'han manifestat aquest matí contra la directiva i com han gestionat el tema del coronavirus i l'afectació que ha tingut al centre i amb les treballadores. pic.twitter.com/HCijukEnPk — Sanitat Pública TGN (@SanitatTGNPubli) May 7, 2020

Les treballadores de l'Hospital sociosanitari Francolí de Tarragona diuen prou i exploten contra la direcció del centre. Els empleats s'han mostrat molt crítics amb la gestió que s'ha fet sobre el coronavirus i l'afectació que això ha tingut en el centre i les treballadores.Els empleats revindiquen més mesures de protecció, no només per a ells, sinó perquè així també protegiran millor els malalts que es troben en aquest centre hospitalari. En l'acte reivindicatiu d'aquest matí han penjat diverses pancartes a l'entrada del sociosanitari en les quals es poden llegir missatges com «si jo no em protegeixo, a tu no et protegeixo» o «les nostres armes, els EPIs».