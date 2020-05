Els museus de Tarragona no obriran la setmana vinent

Hermán Pinedo els equipara a «El Prado i al Reina Sofía» incidint en el fet que no seran visitables fins que es pugui garantir la salut de treballadors i visitants «al cent per cent»

Actualitzada 07/05/2020 a les 13:29

«Tarragona no obrirà els seus museus fins que no haguem pres les mesures necessàries que ens permetin garantir tant la salut dels treballadors com les dels visitants al cent per cent». Així explica a Facebook el regidor de Patrimoni, Joventut, Cooperació i Habitatge que Tarragona no s'alinearà amb el protocol establert a la fase 1 de desescalada, que entrarà en vigor a partir d'aquest dilluns i, de la qual, amb gairebé total seguretat, Tarragona formarà part. En matèria de museus, però, no serà així.Pinedo ha anunciat el retard de l'obertura de museus via xarxes socials davant de l'allau de consultes que assegura haver rebut al respecte i ha fet una comparació amb d'altres museus de major envergadura. En aquest sentit, ha recordat que «museus com El Prado o el Reina Sofía endarreriran la seva obertura seguint els mateixos criteris. Per tant, no és una mesura extraordinària, sinó necessària».Per tant, segons el regidor, «quan obrim, el visitant podrà estar segur que s'estan complint totes les mesures de seguretat recomanades pel Ministeri de Sanitat».