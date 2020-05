Els hospitals Santa Tecla i Sant Joan reben respiradors de campanya construïts en 3D

Es tracta de prototips que funcionen de manera manual

Els hospitals Santa Tecla de Tarragona i Sant Joan de Reus disposen cadascun, des d’ahir dimecres, de dues unitats de respiradors construïts amb tecnologia 3D per la Fundació Leitat, amb seu a Terrassa. Joan Balcells, comissionat de Salut de l’entitat, va explicar a aquesta redacció que els quatre respiradors són «un prototip, un aparell innovador que es pot reproduir en qualsevol lloc del món sempre que es disposi de la tecnologia 3D». Balcells va comentar que les unitats entregades als dos hospitals tarragonins ahir al matí són «respiradors de campanya, de funcionament manual, que corresponen a una categoria intermèdia entre els més bàsics i els que hi ha a les UCI».El representant de Leitat va explicar als professionals dels centres hospitalaris, com ara els caps de les àrees d’Anestèsia i UCI, «el funcionament d’aquests respiradors que són una aportació del CAT Salut». Balcells va indicar que «les de Tarragona i Reus han estat les primeres demostracions que hem fet d’aquest prototip de respirador». Balcells va remarcar que el model entregat als hospitals Santa Tecla i Sant Joan «són de llarga vida i poden substituir els que hi ha en una UCI, amb la diferència que el seu funcionament és manual». El comissionat de Salut de Leitat va destacar que un avantatge d’aquest model «és que està concebut com a respirador de campanya, per la qual cosa es pot traslladar a l’exterior de l’hospital si, per exemple, cal atendre una persona al carrer».Leitat va ser fundada l’any 1906 i va néixer amb l’objectiu de gestionar tecnologies per a crear i transferir valor social, mediambiental, econòmic i industrial sostenible a les empreses i entitats, a través de la recerca i els processos tecnològics». Balcells va subratllar que «investiguem en l’àmbit de la biotecnologia i construïm dispositius destinats a la salut». «Ho fèiem abans de la crisi sanitària, però els respiradors de campanya els hem fet a requeriment de CAT Salut», va dir Balcells, qui va comentar que en la construcció dels prototips aportats a Santa Tecla i Sant Joan també ha participat la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell.