Els casos de COVID-19 seran ingressats a l'Hospital Joan XXIII i al Sant Joan de Reus

Els dos centres també recuperaran l’activitat sanitària desprogramada, de la mateixa manera que l’Hospital Santa Tecla, el Pius de Valls i el del Vendrell

Actualitzada 06/05/2020 a les 21:36

La reducció de casos de coronavirus a la demarcació de Tarragona, que actualment és la regió amb menys contagis de Catalunya després de les Terres de l’Ebre, ha provocat que la Regió Sanitària Camp de Tarragona (RSCT) comenci a preparar, juntament amb les gerències dels hospitals, un pla de desescalada assistencial amb l’objectiu de recuperar l’activitat sanitària habitual desprogramada a causa de la crisi. D’aquesta manera, seran l’Hospital Joan XXIII de Tarragona i l’Hospital Sant Joan de Reus els únics de la zona que ingressin casos de coronavirus a partir del 18 de maig. Tot i això, es crearan dos circuits d’accés i atenció als pacients, un per COVID-19 i un altre per recuperar l’activitat específica demorada que es realitza en aquests dos centres com a referència de la RSCT. Per altra banda, l’Hospital Santa Tecla, l’Hospital Pius de Valls i l’Hospital del Vendrell, com també als dos centre que concentraran els ingressos de COVID-19, començaran a programar i a realitzar l’activitat funcionant amb una única llista d’espera per tota la regió sanitària, amb uns criteris de programació amb relació al nivell de prioritat per la gravetat del procés i el temps en la llista d’espera.

De fet, el gerent de la RSCT, Ramon Descarrega, va reconèixer ahir que comencen a preparar aquesta desescalada però amb un ull al retrovisor. «És cert que la incidència de contagis és cada cop més baixa però encara no estem al nivell zero», apuntava Descarrega. En aquest sentit, explicava que la RSCT disposa de manera estructural de 58 llits d’UCI, als quals s’han sumat els 49 que s’han habilitat per fer front a la pandèmia, 107 en total. «Afortunadament no han arribat a estar tots ocupats en cap moment, el nivell de tensió al nostre territori ha estat menor que en altres llocs», celebrava Descarrega. Aquesta fase de desescalada que comença preveu «deshabilitar» algunes d’aquestes UCI incrementades pel coronavirus fins a quedar-se amb 82 llits actius per a crítics, «però amb l’opció que en cas de rebrot es pugui incrementar de nou, entre 3 i 5 dies, la capacitat d’UCI fins a tenir 107 llits». En referència a la necessitat de disposar d’entre 1,5 i 2 unitats de cures intensives per cada 10.000 habitants per poder passar a la Fase 1 de la transició a la nova normalitat, Descarrega va assegurar que Tarragona compleix aquesta ràtio.

El gerent de la RSCT va explicar que passa quelcom semblant amb la capacitat de llits convencionals, les plantes dels hospitals on s’han atès casos de coronavirus de poca gravetat. «En condicions de normalitat comptem amb uns 888 llits d’hospitalització i, durant la pandèmia, els hem augmentat en 466 llits més, entre reutilitzacions de zones intrahospitalàries, reconversions de llits de sociosanitaris i llits de centres privats», va assenyalar Descarrega, que va dir també que «si hi hagués algun rebrot, aquests llits de més a més es podrien tornar a habilitar de manera ràpida, ja que no estem desmuntant sinó que estem modificant l’aplicabilitat d’aquests espais».

Treballar en un entorn dual

Descarrega alertava, però, que el desconfinament progressiu fa que augmenti el risc de possibles contagis, «amb la qual cosa ens trobem que haurem de començar a treballar en un entorn dual». «Per un costat existeix la realitat dels contagiats de COVID-19 i, per l’altre, la realitat d’altres malalties, tant d’assistència urgent com d’assistència programada», sostenia el gerent de la RSCT. Defensava també que començar a treballar amb aquesta dualitat, com passarà en el cas de l’Hospital Joan XIII de Tarragona i l’Hospital Sant Joan de Reus, implicarà «un esforç organitzatiu i logístic important».

Pel que fa a la llista d’espera única per tot el territori, Descarrega va exemplificar dient que, «si la persona a la qual li tocaria ser operada de cataractes a Reus no pot, perquè aquestes entren dins l’activitat programada que l’Hospital Sant Joan no pot fer a causa de la redistribució, s’oferirà a la persona que ha de ser operada que es faci l’inervenció al Pius de Valls». En aquest sentit, Descarrega va assegurar que «això no vol dir que a aquesta persona no l’operin els millors professionals que l’operarien a Reus, ja que els professionals també s’intercanviaran de centre». «Ens hem d’organitzar per donar la millor resposta possible a nivell de territori», va afegir.

Sobre això, Descarrega va reconèixer que «són plans dinàmics i caldrà veure com evoluciona la pandèmia», i assegurava també que «caldrà potenciar els contactes telemàtics a la nostra activitat habitual».

PCR als CAP

HOSPITAL SANTA TECLA DE TARRAGONA

L’objectiu és potenciar les visites no presencials



Actualment, l’àrea quirúrgica de l’Hospital Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona funciona amb una mitjana diària d’un quiròfan d’urgència i un quiròfan de cirurgia programada amb cirurgia neoplàstica o similar i cesàries electives. L’objectiu és anar incrementant l’activitat en la mesura que els diferents dispositius hospitalaris –ocupació de llits convencional i d’Unitat de Cures Intensives (UCI)– i la disponibilitat de professionals que ho permetin. En aquest increment s’incorpora l’activitat de cirurgia major ambulatòria (CMA) que es pot realitzar sense tensar les estructures hospitalàries. Així mateix es disposa de dos espais quirúrgics absolutament diferenciats amb circuits totalment independents: els de cirurgia i medicina interna de l’Hospital Santa Tecla a la Rambla Vella i els quiròfans de CMA de Llevant.



Pel que fa a l’hospitalització a l’UCI de Santa Tecla, s’ha deshabilitat l’espai proper contigu a conseqüència de l’estabilització del nombre de pacients ingressats, amb xifres inferiors a 9. Pel que fa a l’hospitalització convencional, la tercera planta tindrà malalts amb PCR negativa en les especialitats de materno-infantil, i malalts quirúrgics de ginecologia, traumatologia, cirurgia general i urologia. En consultes externes es farà un increment escalat de l’activitat.



L’objectiu en els pròxims dies serà potenciar la consulta no presencial amb l’ús de les tecnologies disponibles i accés a noves tecnologies. S’incrementarà la visita telemàtica i es dissenyaran agendes que contemplin intercalar visites presencials amb visites telemàtiques, telefòniques i revisions de visites a programar. Es preveu que fins al dia 30 del mes de juny es revisin les consultes programades per part del facultatiu per definir la visita presencial o resolució telefònica. Els pacients pendents de programar seran revisats pel facultatiu per definició de la visita de la mateixa manera que els pacients amb visites anul·lades durant el període de pandèmia.

HOSPITAL DEL VENDRELL

Un dels tres quiròfans s’activarà el pròxim dilluns



L’Hospital del Vendrell mantindrà a urgències circuits independents per a l’atenció a malalts respiratoris, amb sala d’espera pròpia, despatx a atenció continuada i boxos independents. En hospitalització es fa sistemàticament una PCR a cada pacient ingressat per urgències al centre. Es començarà l’activitat quirúrgica activant un dels tres quiròfans a partir del dilluns, 11 de maig, amb una distribució proporcional a l’activitat enregistrada l’any anterior. A més, la previsió és incorporar un segon quiròfan el mes de juny. Es prioritzarà tota patologia provinent de diagnòstic ràpid i llista d’espera preferent i totes aquelles intervencions amb preoperatori que han estat anul·lades.



Des del 4 de maig, l’Hospital del Vendrell ha recuperat els parts que es derivaven a l’Hospital de Santa Tecla de Tarragona. En consultes externes es planteja una recuperació inicial d’un 25 a un 30% els primers quinze dies. Es faran 5 visites presencials per dietari intercalant-ne 2 o 3 visites telefòniques, per evitar que els pacients vagin al centre el menys possible.

HOSPITAL SANT JOAN DE REUS

Dues àrees quirúrgiques, una per intervenir contagiats



A l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, l’UCI actual quedarà reservada per als pacients no contagiats de coronavirus i, pel que fa als pacients positius, l’UCI es configurarà a l’espai de l’actual hospital de dia de medicina interna. L’àrea quirúrgica del centre reusenc resta diferenciada amb dues zones, una per a pacients contagiats amb la possibilitat d’intervenir usuaris que, sigui per cirurgia urgent o per altres causes que s’aconselli intervenir malgrat l’afectació pel virus, no es puguin demorar. Es disposa d’un quiròfan amb pressió neutra en un circuit aïllat de la resta d’espais quirúrgics que permet el seu ús les 24 hores del dia. La resta de quiròfans seran utilitzats per a la cirurgia programada i urgent en persones no contagiades. L’increment de l’activitat serà progressiva i estarà regulada per l’índex d’ocupació de la planta d’hospitalització i de l’UCI per pacients positius per coronavirus. L’hospital disposa de 10 plantes d’hospitalització, amb 29 habitacions cadascuna que permeten el seu ús individual o doble, segons les necessitats del servei. El pla de contingència contempla la separació d’una planta d’hospitalització dedicada en exclusiva per casos de COVID-19. Es preveu l’ocupació de fins a 22 habitacions d’ús individual a la planta E1 i es podrien doblar fins a una ocupació total òptima de 36 pacients. En cas de nou increment de casos que requereixin ingrés, s’alliberaria la planta de medicina interna per augmentar la capacitat per sobre dels 36 ingressats arribant als 72 pacients contagiats. Pel que fa a les consultes externes es revisaran totes les cites per minimitzar l’assistència presencial de pacients a la sala d’espera. D’aquesta manera, es valorarà la transformació en consulta telefònica totes les cites que sigui possible.

HOSPITAL PIUS DE VALLS

Farà proves PCR a tots els pacients que hi ingressin



Amb la sectorització territorial per la pandèmia, l’Hospital Pius de Valls passa ser un hospital d’atenció per a no contagiats, excepte per als llits de pacients pendents de resultats de les proves PCR, mentre no es disposi de proves ràpides. La reorganització de la programació d’activitats es fa d’acord amb aquests criteris, tot i que es manté activa la línia d’atenció a pacients positius atesos domiciliàriament. Es prioritzarà l’activitat i proves complementàries amb una valoració i priorització de les activitats pendents. A més, per cada cas es valorarà la necessitat de proves per tal de poder planificar-ne l’agenda. Per planificar l’activitat ambulatòria es defineixen diferents aspectes a tenir en compte per facilitar-ne l’organització: els períodes, les modalitats de visita, la priorització clínica i les proves complementàries. S’estableixen dos períodes per a la planificació: de l’11 de maig al 31 d’agost i d’estiu fins a finals d’any. En la gestió d’ingressos es protocol·litza la realització de PCR per a tots els ingressos que s’hagin de fer. Els resultats negatius ingressaran al centre i en el cas dels positius, els aguts es traslladaran. Durant el mes de maig s’ha iniciat l’activitat quirúrgica fent inicialment cirurgia major ambulatòria. Posteriorment, es faran les intervencions quirúrgiques de curta estada. A partir del juny, el ritme d’activitat, si no hi ha incidències, s’incrementarà.

HOSPITAL JOAN XXIII DE TARRAGONA

Les embarassades contagiades donaran a llum a Joan XXIII



L’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona ha mantingut en tot moment, des de l’inici de l’Estat d’Alarma el passat mes de març, l’activitat de cirurgia programada amb ingrés per a patologies oncològiques i de risc vital amb dues sessions diàries a més del quiròfan de cirurgia urgent. La llista d’espera quirúrgica no ha augmentat en volum però si en temps de demora, ja que el procés diagnòstic s’ha aturat en tot el sistema sanitari.



La cirurgia programada amb ingrés hospitalari introduirà, progressivament, a partir de l’11 de maig, la no oncològica amb cinc sessions diàries. En el bloc obstètric es donarà resposta específica per a les usuàries contagiades i no contagiades de coronavirus o que estiguin a l’espera dels resultats de la prova. Durant tot el període de pandèmia es reservarà un quiròfan de l’àrea obstètrica exclusiu per a cesàries de dones contagiades i un per a cesàries de dones no contagiades. L’Hospital Joan XXIII mantindrà, fins a l’estabilitat epidemiològica, tres tipus de plantes: una per pacients contagiats, una per pacients no contagiats, i una altra pels que estiguin pendents de rebre els resultats. La distribució d’aquestes plantes variarà en funció de la demanda de cadascuna de les categories. Pel que fa a les UCI, l’hospital comptarà amb una capacitat inicial de 54 llits distribuïts en 6 uniats depenent de la patologia i de si el pacient té coronavirus o no.



Els gabinets intervencionistes com endoscòpia digestiva, broncoscòpia, hemodinàmica cardíaca, angiografia digital, clínica del dolor i gabinet maxil·lofacial esponjaran les agendes per prevenir l’acumulació d’usuaris a les sales. Es prioritzaran els casos i procediments que no sigui possible ajornar. Pel que fa a l’hemodinàmica, es prioritzaran les urgències i els codis. En una primera fase es farà una sessió al matí i en una segona dues sessions, una al matí i una a la tarda.



Pel que fa a consultes externes i gabinets no intervencionistes a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona, es desplegarà de forma universal les visites virtuals sense pacient per a primeres visites provinents de Centres d’Atenció Primària (CAP) i s’activarà l’agenda d’especialista consultor a les especialitats que no les tenen.



A més, per evitar al màxim que els pacients hagin d’acudir al centre hospitalari s’implantaran, de manera successiva, les visites virtuals en els casos que sigui possible. Durant tot el mes de maig s’enviarà a totes les visites citades el missatge que no s’ha d’anar a l’hospital a no ser que el metge els hagi trucat específicament per dir als pacients que s’han de visitar de manera presencial, ja que no és possible fer-ho de manera virtual. Probablement a partir de l’estiu, concretament dels mesos de juny i juliol, es puguin fer agendes noves amb citació de pacients cada 20 minuts.

El gerent de la regió sanitària va explicar finalment que «un dels nostres objectius dins d’aquesta desescalada és que durant la setmana que ve o la següent, els Centres d’Atenció Primària puguin també fer determinacions de proves PCR, ja que s’ha d’intentar que la detecció i el control dels primers símptomes es faci des dels CAP». «Serà clau detectar algun possible focus de contagi com més aviat millor, per poder controlar-lo», va acabar assenyalant el gerent de la RSCT, Ramon Descarrega.