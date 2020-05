El sector turístic de Tarragona exigeix a l'administració protocols clars per a la reobertura

La gran majoria d'allotjaments continuaran tancats

La costa no veu viable allargar la temporada

La incògnita de PortAventura

L'hostaleria i els allotjaments estan a l'expectativa de saber si el Ministeri de Sanitat avalarà la proposta del Govern perquè el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre entrin dilluns a la fase 1, i puguin començar a engegar motors, encara que sigui amb restriccions. El sector es queixa de manca de concreció. «En alguns casos encara no sabem els protocols de neteja, què és el que veritablement hem de fer, i com hem de protegir-nos o protegir els clients», lamenta Guardià. Un dels àmbits que més dubtes genera és el dels càmpings, per la qual cosa s'insisteix que fan falta protocols segmentats.Tot i el progressiu desconfinament, la gran planta hotelera i de càmpings, així com els establiments de restauració de les zones turístiques, romandran tancats. L'excepció seran alguns hotels urbans més enfocats a un client de negocis. També alguns càmpings, com els de la Torre del Sol de Miami Platja i el Templo del Sol de l'Hospitalet de l'Infant, que a partir de dilluns oferiran un miler de places -entre tots dos- en bungalous i 'mobil home', per a residents a la demarcació de Tarragona.Guardià recorda que la temporada turística a la Costa Daurada s'estén tot just durant sis o set mesos, i que tot està pensat per atendre una gran demanda de clients. Si només es permeten aforaments d'entre el 30% i el 50%, es restringeixen les zones comunes i no és possible rebre visitants de fora de la demarcació -i menys encara de l'estranger-, el sector veu complicat obrir. «Cadascú farà números i farà el que pugui, però necessitem clients», resumeix el portaveu de la FEHT.Segons Guardià, els grans establiments podrien esperar-se a la fase 3 i concentrar l'activitat, si la crisi sanitària de la covid-19 ho permet, durant els mesos de juliol, agost, setembre i, fins i tot, octubre. N'hi haurà, però, que és molt probable que no obrin enguany i d'altres que potser hauran de plegar. «El que no puguem fer fins d'aquí a l'octubre ja no ho podrem fer fins el març de l'any vinent i això, per qui no pugui obrir gens, vol dir que haurà estat un any i mig tancat. Seria una barbaritat», alerta el representant de la federació.Per aquest motiu, la FEHT reclama al conjunt d'administracions ajudes efectives, reals i immediates, així com condonacions d'impostos per al sector turístic. «No hi ha ajudes a fons perdut per ara; hi ha algunes ajudes, evidentment, però no serveix de gaire que l'impost que he de pagar al juny me'l cobrin al setembre. M'interessa que, o no me'l cobris, o em facis un descompte», detalla Guardià. «Algunes taxes o impostos s'han de reduir aquest any i l'administració ha d'assumir que recaptarà menys», afegeix.El caràcter estacional del sector turístic de la demarcació condicionarà la recuperació. Malgrat tot, es confia que els mesos de setembre i octubre puguin ser «més forts i bons que altre anys» si, per exemple, s'hi ubiquen esdeveniments esportius que s'han hagut d'ajornar i que acostumen a moure milers de persones. «A la costa podrem allargar una mica la temporada, però no gaire. Segurament en destinacions de l'interior del Camp de Tarragona o a les Terres de l'Ebre sí que es podrà jugar amb això», opina Guardià, qui també reclama protocols normalitzats a nivell europeu per quan s'obrin les fronteres.Mentrestant, PortAventura -la principal locomotora turística de la demarcació- no podria engegar motors fins a la fase 3. Fonts de l'empresa apunten que estan col·laborant amb l'Associació Espanyola de Parcs d'Atraccions i Temàtics, i amb diferents organismes del sector turístic, «per dissenyar un paquet de mesures específic per al sector». PortAventura està convençuda que caldrà implementar canvis, però diu que compta «amb l'estructura i les capacitats necessàries perquè l'obertura es produeixi tan bon punt les autoritats ho permetin». Els protocols per als parcs temàtics, però, també estan per definir.