Una dotació dels Bombers s'ha encarregat d'apagar-los

Actualitzada 07/05/2020 a les 22:46

Una dotació dels Bombers de la Generalitat ha apagat dos conenidors que s'han incendiat aquesta nit, als volts de les deu, a la Part Baixa de Tarragona. Ha estat a Torres Jordi, on l'espectació ha estat màxima.Fins i tot, la gent ha sortit als balcons per a aplaudir l'actuació dels Bombers. La Guàrdia Urbana també ha fet acte de presència.Primera, s'ha incendiat un contenidor de cartró, que ha quedat calcinat, mentre que el que hi havia al costat, ha quedat lleugerament afectat.