Compartir terrasses de manera provisional, una de les propostes de l'Ajuntament als hostalers

El consistori obre el període per comunicar l'obertura de terrasses a la via pública

Actualitzada 07/05/2020 a les 19:10

Amb la previsió que el dia 11 la demarcació entri a la Fase 1 de desconfinament en la qual es podran obrir les terrasses dels establiments d’hosteleria i restauració, l'Ajuntament de Tarragona està adoptant diferents mesures que ajudin a reactivar l’activitat econòmica del sector hostaler del municipi.En aquest sentit, la consellera de Domini Públic de l’Ajuntament, Paula Varas, ha explicat que «d’una banda, l’Ajuntament ha fet l'exempció de pagament de la taxa d'ocupació de terrasses fins al 30 de setembres» i d’altra, s'obre un període de recepció de sol·licituds perquè els titulars d’establiments de restauració, tant els que ja tenen autorització municipal com els que no en tenen, i vulguin instal·lar una terrassa a la via pública i reprendre la seva activitat econòmica, ho comuniquin al departament de Domini Públic de l’Ajuntament de forma telemàtica.Aquest comunicació s’haurà de realitzar com a mínim tres dies abans de la data prevista d’obertura al públic i caldrà adjuntar la proposta de distribució de la terrassa.L’Ajuntament també dona la possibilitat a que grups d’establiments, en un nombre no inferior a tres, tant si ja disposen de terrassa com sinó en tenen, explotin de forma conjunta una terrassa comuna de forma provisional, mentre duri la situació d’excepcionalitat. L’Ajuntament acceptarà la proposta sempre que sigui compatible amb els interessos generals. Aquest ocupació podrà ser per a tota la setmana o per dies determinats. En aquests casos caldrà comunicar-ho 10 dies abans de la data prevista per l’obertura.La consellera, Paula Varas, ha afirmat que «es tracta de reactivar l’economia i, al mateix temps, complir amb les mesures de seguretat sanitàries establertes per la pandèmia del Covid-19». També ha volgut assenyalar, que «l’autorització de terrasses haurà de ser compatible amb el compliment de les condicions bàsiques d’accessibilitat i de convivència amb el veïnat».Les persones interessades poden consultar el Ban de la instal·lació de terrasses a la seu electrònica de l’Ajuntament de Tarragona: https://seu.tarragona.cat/documentPublic/download/16079