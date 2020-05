Chika, la gosseta confinada al Pavelló del Serrallo, troba acollida

Dormia al porxo de l'entrada on li havien fabricat una caseta amb cartrons

Actualitzada 06/05/2020 a les 09:55

La Chika és una gossa d'uns cinc any que ha passat els més de 40 dies de confinament al Pavelló Municipal del Serrallo on persones sensesostre han viscut durant la pandèmia. La gosseta, acostumada a viure al carrer, havia esdevingut una més i s'havia guanyat l'estima de voluntaris i usuaris, especialment de l'Aitor una persona de l'alberg que la cuidava i passejava cada dia. Dormia al porxo de l'entrada on li havien fabricat una caseta amb cartrons. Ara treballadors i voluntaris buscaven una solució per ella, evitant que acabés a la gossera municipal. Diversos avisos van arribar a l'entitat Gaia Tarragona, entre aquests el d'una voluntària del pavelló. L'entitat dedicada al rescat d'animals va decidir actuar, malgrat que estan vivint una situació complicada per gestionar acollides donada la situació. Finalment, van poder trobar una família temporal per ella.Tot apunta que l'animal s'havia quedat sense propietari que «va passar uns dies en aquest servei i va continuar el seu camí sense ella», expliquen des de l'entitat que van portar immediatament l'animal a un veterinari on, ahir, li van fer una primera revisió i la van desparasitar. «Es troba en bon estat de salut i és una gossa molt afectuosa i obedient», asseguren.Els voluntaris d'aquesta associació han volgut donar les gràcies a «la Creu Roja i a totes les persones que han tingut cura d'ella perquè no van optar per la solució fàcil sinó que van intentar trobar una solució i que no acabés en una gàbia», i també han agraït la col·laboració de la seva casa d'acollida, Elena i Iñigo per «obrir casa seva i ser una solució temporal fins trobar una família definitiva per ella».L'entitat, però, vol remarcar que l'animal no ho té tot solucionat perquè necessita una casa definitiva on per fi, estar segura. Per conèixer a la Chika faciliten l'adreça gaiatgn@gmail.com. També recorden la possibilitat de fer-se casa d'acollida «són molt necessàries, perquè sino en tenim no podem fer més rescats ni actuar quan trobem casos com el de la Chika», diuen.No és la primera vegada que aquesta entitat rescata un gos d'una persona sensesostre dels carrers de Tarragona. Recentment van rescatar la Daysi que finalment ha trobat una família definitiva.