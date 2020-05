Segons emergències ha estat per una aturada no programada a Dow Chemical

Una aturada no programada a Dow Chemical ha sorprès els veïns de Tarragona aquest migdia quan han vist una flamarada que sortia d'una de les torxes de l'empresa.El servei d'emergències ha informat que es tracta d'una aturada no programada i que no ha provocat cap afectació exterior ni cap persona afectada. També afegeix que han rebut una trentena de trucades però cap d'elles era per molèsties.