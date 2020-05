Un incendi a IQOXE genera gran malestar al barri de Bonavista

La presidenta de l’associació de veïns anuncia noves concentracions de protesta quan acabi el confinament per la COVID-19

Actualitzada 05/05/2020 a les 20:10

L’incendi d’una lona a les instal·lacions de l’empresa química IQOXE ahir al matí, on el passat 14 de gener es va produir una explosió que va provocar la mort de tres persones, va causar gran malestar al barri de Bonavista. L’incendi es va iniciar al voltant de les 8.30 hores. Protecció Civil va informar que el foc va ser extingit pels bombers de l’empresa i no va caldre activar les dotacions dels Bombers de la Generalitat.

La presidenta de l’associació de veïns, Loli Gutiérrez, va manifestar a aquesta redacció que estava «molt indignada perquè no és normal el que està passant, més després del gravíssim accident que hi va haver fa només quatre mesos». Gutiérrez va explicar que «al voltant d’un quart de deu van sonar les sirenes i molta gent es va posar en contacte amb mi mitjançant el grup de whatsapp, ja que tenia la por al cos». La presidenta de l’associació va afegir que «vaig trucar al 112 i van dir que de seguida es posarien en marxa la Guàrdia Urbana i els Bombers i, poc després, un helicòpter va sobrevolar la zona».

Gutiérrez es preguntava «on està el nostre pla general de seguretat, després de quatre mesos de l’accident a IQOXE, del qual molts veïns del barri no s’han recuperat». La presidenta de l’entitat va lamentar el fet que «des de les primeres declaracions que vam fer als mitjans de comunicació i les manifestacions no s’ha fet res: és increïble».

Hi haurà noves protestes

Gutiérrez va anunciar que en el moment que la superació de la pandèmia per coronavirus permeti trobades d’un gran nombre de persones «convocarem concentracions a la plaça de la Constitució qualsevol dia 14». «Tornarem a manifestar-nos», va remarcar la presidenta de l’associació, entre altres motius «perquè ningú ens informa de res, la gent es preocupa cada vegada que hi ha un incident i ens ho demanen veïns d’altres barris de Tarragona». Passades unes hores del moment en què es va incendiar la lona, «ningú ha trucat a l’associació per dir-nos que ha passat i, d’aquesta manera, poder informar jo a les persones que ens han fet arribar la seva preocupació». «Els veïns estan farts de reviure l’accident del 14 de gener quan senten un soroll», va recalcar.

Gutiérrez va voler deixar ben clar que «mai demanaré que tanquin les empreses, en les quals treballa molta gent de Bonavista i dels barris dels voltants, però no em cansaré d’exigir seguretat». A més, «els barris no ens beneficiem tot i ser els que estem més pròxims a la indústria química». «Per a nosaltres, la seguretat és el més important i, per no tenir, no disposem de cap pla d’emergència», va dir la representant dels veïns de Bonavista.

Per altra banda, Gutiérrez va indicar que els efectes negatius de l’explosió del 14 de gener en habitatges de Bonavista que «es troben en la primera línia de foc» no han estat arranjats «al cent per cent», tot i que «ja han passat quatre mesos» del sinistre mortal.

IQOXE, es defensa

IQOXE va sortir al pas de la denúncia formulada pel sindicat Comissions Obreres, qui dilluns va assegurar que l’empresa «segueix incomplint la normativa de seguretat». IQOXE va manifestar ahir dimarts, amb relació a la denúncia del sindicat, que «la Inspecció de Treball i Seguretat Social no ha realitzat cap requeriment –a l’empresa– sobre una possible discriminació del sindicat CCOO. Només consta un requeriment de la Inspecció amb data dels 6 d’abril del 2020 degudament atès per l’empresa i en el qual sol·licita que les mesures adoptades davant la COVID-19 siguin comunicades als delegats de prevenció, sense especificar afiliació, amb independència de ser aportades als treballadors de l’empresa». En el comunicat, afegeix que «tots els requeriments relatius a la inspecció vinculada a l’accident, que des del 14 de gener la Inspecció de Treball ha cursat a IQOXE han estat emplenats per l’empresa amb caràcter immediat, aportant tota la informació, documentació o explicacions que van ser requerides». «Des del 14 de gener, Inspecció de Treball no ha notificat a IQOXE cap acta d’infracció per cap fet o actuació de l’empresa», va concloure.