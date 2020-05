Tarragona crea dos circuits hospitalaris per atendre la Covid-19

Els malalts de coronavirus es concentraran a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona i el Sant Joan de Reus

Actualitzada 06/05/2020 a les 12:53

La Regió Sanitària Camp de Tarragona ha planificat dos circuits hospitalaris per atendre els pacients de la Covid-19, al temps que es recupera l'activitat assistencial, ha informat aquest dimecres el seu gerent, Ramon Descarrega.A partir del 18 de maig, els malalts de la Covid-19 es concentraran en els hospitals Joan XXIII de Tarragona i Sant Joan de Reus i, al seu torn, també es dividiran en circuits diferenciats.La resta de centres hospitalaris atendran els pacients programats, recuperaran als desprogramats i també als sobrevinguts a través d'una llista d'espera única, que tindrà en compte la gravetat i el temps que porten esperant.L'hospital Joan XXIII ha mantingut operatius els quiròfans per a malalts de càncer; els de risc vital i el de cirurgia urgent. La llista d'espera quirúrgica no ha augmentat en volum, però sí en temps de demora, ja que el procés diagnòstic s'ha aturat en tot el sistema sanitari.Fins que no s'hagi estabilitzat la Covid-19, aquest hospital es distribuirà en una planta per a negatius, una altra per a positius i una altra per pendents de resultats i 54 llits UCI.Per la seva banda, l'hospital Sant Joan de Reus compta amb 10 plantes d'hospitalització, amb 29 habitacions cadascuna que permeten el seu ús individual o doble, i s'aïllarà una planta exclusivament per a la Covid-19.Pel que fa al servei UCI, es reserva l'actual per als pacients no afectats pel coronavirus SARS-COV-2 i els contagiats s'atendran a l'hospital de dia de medicina interna. El centre compta amb un quiròfan amb pressió neutra en un circuit aïllat de la resta d'espai quirúrgics que permet el seu ús les 24 hores del dia i, la resta de quiròfans, es destina a cirurgia programada i urgent en casos que no siguin de Covid-19L'increment de l'activitat serà progressiva i estarà regulada pels índex d'ocupació de la planta d'hospitalització i de l'UCI per a pacients amb la Covid.Entre d'altres mesures per absorbir els pacients, s'ampliarà l'horari d'atenció en sessions de tarda, es col·laborarà amb l'atenció primària per reduir les visites i es fomentaran les virtuals.