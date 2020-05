La URV eliminarà màsters amb pocs alumnes i assignatures optatives per reduir costos

Impacte de 6,5 milions d'euros

Incertesa amb els Erasmus i les pràctiques

Final de curs

La decisió d'eliminar màsters també es fonamenta en el fet que les preinscripcions per al curs vinent d'aquesta modalitat d'estudis ha caigut un 13%. «Màsters que durant anys han estat ineficients perquè tenien menys demanda que oferta i que no complien uns mínims, estem intentant que no s'activin per no gravar el sistema», concreta la rectora. Ara, l'aposta és «augmentar el número d'estudiants als ensenyaments on tenim més demanda que oferta» perquè suposaria uns ingressos gairebé nets que serien «importants per a la institució».Des del rectorat ja han començat a donar indicacions als responsables d'aquests màsters perquè plantegin com poden reubicar el professorat. Tot i això, Figueras és conscient que és una decisió complicada, ja que en ocasions les persones que estan al capdavant dels ensenyaments són també les que els han organitzat. «Això es fa en un moment en que no hi podem ser presencialment i és dur fer-ho online», lamenta.En una situació similar es troben algunes assignatures optatives de les titulacions de grau. «Tenim ensenyaments amb més optatives de les que marca la llei, i això també és una despesa addicional», comenta. Per tant, també és probable que algunes s'eliminin. I darrere moltes d'aquestes matèries hi ha els professors associats, una figura que en temps de crisi econòmica Figueras també és partidària de reduir. Tot plegat obligarà doncs, a una «reestructuració interna» dels estudis de grau. En la seva opinió, es tracta de tenir «una visió global» per tal de «crear i remodelar el futur de la institució».Segons les estimacions de la rectora, la crisi de la covid-19 tindrà un impacte econòmic per a la URV de 6,5 milions d'euros. D'aquests, 5 milions es preveu que siguin per la reducció d'ingressos per matrícules i l'altre milió i mig per inversions en el manteniment de les instal·lacions que no es podran fer. També s'hi ha de comptabilitzar la pèrdua de contractes i serveis que proveïa la universitat i l'anul·lació de fins a vuit congressos, entre altres. En el conjunt de les vuit universitats públiques catalanes, es preveu un impacte de 75,4 milions.Pel que fa a la reducció d'alumnes prevista, Figueras detalla que en gran part és perquè la mobilitat internacional no està garantida, fet que dificulta l'arribada d'alumnes de fora. La rectora comenta que, en termes generals, a les universitats públiques catalanes -i per extensió també a la URV- «el 50% dels estudiants de doctorat són estrangers». En el cas dels màsters, el percentatge és al voltant d'un 40% i en els estudis de grau se situa entorn al 30%, detalla.A banda, els centres han tingut un augment de despeses, com ara material informàtic i adaptació dels entorns virtuals per poder seguir amb els cursos. En aquest sentit, la rectora posa en valor l'esforç que ha fet la URV per intentar mitigar la bretxa digital d'alguns alumnes a través de l'entrega d'ordinadors i connexions a internet. En les primeres setmanes de curs online la universitat ha rebut set peticions de connexions i sis d'ordinadors. Tot i això, des de la institució creuen que la xifra pujarà quan s'acosti el final de curs. Per aquesta raó, Figueras anuncia que s'han comprat 200 ordinadors més.Les dificultats amb la mobilitat internacional que es preveu en els propers mesos també afectarà els estudiants del programa Erasmus. Tant els que han de marxar com els que han d'arribar procedents d'altres països europeus. «Hi ha universitats de fora que ja ens diuen que no agafaran estudiants», indica. De moment, la URV sí que accepta alumnes vinguts d'arreu. De tota manera, la rectora no descarta que s'hagi de rectificar. «Encara tenim un punt d'incertesa, està tot obert», valora. A més, aprofita per felicitar el personal de l'International Center de la URV per les gestions que han fet en les darreres setmanes per solucionar els problemes que han tingut els alumnes arran de la crisi sanitària.Un altre aspecte que encara està per acabar de resoldre és el de les pràctiques curriculars. Els estudiants que les estaven fent aquest curs, en funció del moment en que es trobessin, s'han substituït per cursos online. En altres supòsits, s'intentaran reubicar de cara a l'estiu o a l'inici del proper curs, «sense cost per a l'estudiant», especifica. En el cas dels alumnes que s'han incorporat als centres mèdics per donar suport al sector sanitari, des de la URV s'intentarà «que s'equipari perquè els hi pugui comptabilitzar com a pràctiques».De cara al final d'aquest curs, Figueras es mostra satisfeta per l'adaptació que està tenint tota la comunitat universitària a l'entorn virtual. «La formació a distància s'està fent en més d'un 90%», indica. Tot i això reconeix les dificultats que tenen alguns alumnes per compaginar el confinament amb la seva feina i els estudis. «El que podíem fer era habilitar l'avaluació única per als que no han pogut seguir la continuada, que acabaran el curs com estava previst el mes de juny», assenyala.Fins i tot, per a l'alumnat que hagi optat per l'avaluació única, amb exàmens finals al juliol i opció de recuperació al setembre, s'intentarà que puguin fer les proves via online. Especialment per evitar que els que viuen fora de Tarragona s'hagin de desplaçar per fer els exàmens. «Estem orgullosos de tot el col·lectiu, mai els estarem prou agraïts. Sent una universitat presencial ara ja quasi que podem competir amb la virtual», afirma.De cara al curs vinent, els escenaris estan oberts. «Tenim previst començar la segona quinzena de setembre, però és una previsió. Si s'ha de passar a l'octubre, es farà», apunta Figueras. També diu que si hi ha una normativa que estableix distàncies de seguretat entre els alumnes, es respectaran, i destaca que el procés de matriculació l'any passat ja va ser tot pràcticament online.