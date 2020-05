La treballadora que acusa Varas d'assetjament reclama que se li comuniqui si l'han expedientat

Es dirigeix a Ricomà demanant-li si va traslladar la seva primera petició

Actualitzada 05/05/2020 a les 19:25

La treballadora que acusa, entre d’altres, d’assetjament laboral a la presidenta de l’Empresa Municipal de Mitjans de Comunicació de Tarragona (EMMCT), Paula Varas, ha enviat un segon escrit a Pau Ricomà, alcalde de la ciutat, per a realitzar-li tres peticions.En aquest segon escrit, la treballadora, que deixa ben clar que «no sóc càrrec de confiança», apunta que «he tingut coneixement pels diaris que se m’ha incoat un expedient disciplinari», pel que ha realitzat fins a tres peticions. La primera és que «si és cert que existeix un expedient disciplinari, que se’m comuniqui». En la segona, reclama «qui és el responsable de comunicar que la treballadora que demana activar el protocol anti assetjament davant la senyora Paula Varas és la mateixa a la qual se li ha obert expedient disciplinari, a fi i efecte d’emprendre accions legals». La tercera passa per conèixer «si aquest alcalde va comunicar la meva denúncia a Varas i quan ho va fer amb expressió de dia i hora».La treballadora afectada va entrar aquesta sol·licitud l’1 de maig, poc després de la primera missiva, que va ser entregada el 28 d’abril. Cal recordar que en aquesta primera carta, amb diverses argumentacions gairebé totes elles relacionades amb l’acomiadament del gerent de l’Empresa de Mitjans, la treballadora va manifestar que havia patit, per part de Varas, «assetjament, usurpació d’identitat, pressió per realitzar documents amb contingut irreal, imputacions falses de conducta negligent, insults i menyspreus públics».Per altra banda, el líder de Junts per Tarragona, Dídac Nadal, va demanar mitjançant un comunicat una solució ràpida al conflicte. Així, la formació «mostra la seva preocupació davant les acusacions per assetjament laboral adreçades a la presidenta de la mateixa empresa. El grup municipal exigeix que s’activi al més aviat possible el protocol existent, ja que l’objectiu de l’Ajuntament ha de ser el de defensar el dret de tots els treballadors i treballadores a ser tractats amb dignitat».Nadal carrega també contra l’anterior govern, ja que «l’anterior gerència (PSC) no va detectar les irregularitats –de què acusen la treballadora– tenint en compte que les possibles desviacions es remuntarien més enllà del 2018. El treball de gerent implica, entre altres, la supervisió i el control comptable de les operacions de l’empresa».