La fiscalia investiga de 25 residències a Catalunya i fa el seguiment per la via civil d'una vuitantena més

A tot l'estat hi ha 115 diligències penals obertes

Actualitzada 06/05/2020 a les 12:28

Procediments judicials oberts

Diligències civils

La fiscalia investiga 25 residències de gent gran a Catalunya. Es tracta de diligències per la via penal, una de les quals correspon a la denúncia d'un particular contra l'administració. Del total d'investigacions obertes, fins al moment només se n'ha arxivat una corresponent a l'àrea de Vilanova i la Geltrú i Gavà. A més, també s'està fent el seguiment d'una vuitantena de centres de gent gran per la via penal per a la protecció de les persones vulnerables. Pel que fa a les diligències obertes als jutjats, la fiscalia ha informat que n'hi ha tres a Catalunya. Segons ha informat el ministeri públic, a tot l'Estat hi ha un total de 115 investigacions penals obertes, de les quals 61 corresponen a la Comunitat de Madrid.Per la via penal, la Fiscalia Provincial de Barcelona té obertes diligències respecte a 9 residències, a més d'una altra per la denúncia d'un particular contra l'administració. La fiscalia de l'àrea de Granollers té quatre diligències penals obertes contra residències; la de Manresa i Igualada, una; la de Sabadell, cinc, la de Terrassa, dues, la de Mataró, dues més, i la Fiscalia Provincial de Tarragona, una.Mentrestant, la fiscalia de l'àrea de Vilanova i la Geltrú-Gavà ha arxivat una diligència penal que tenia oberta contra una residència, i les fiscalies provincials de Lleida i Girona no han obert cap investigació penal en aquest àmbit.A més de les investigacions penals obertes per la fiscalia, a Catalunya hi ha tres diligències obertes als jutjats i de les quals té constància el ministeri públic. Una d'elles la instrueix el jutjat d'instrucció número 4 de Sabadell després de la denúncia d'un particular interposada el 8 d'abril contra una residència de Sabadell per desatenció i falta de tractament.A més, un altre particular va presentar una denúncia el 15 d'abril als jutjats de Cerdanyola, que es van inhibir a favor dels jutjats de Sabadell perquè la denúncia correspon a una residència d'aquest partit judicial.Finalment, el jutjat d'instrucció número 4 de Cerdanyola del Vallès té obertes una diligències pels presumptes delictes de falsedat en document oficial i omissió del deure de socors per una denúncia presentada el 20 d'abril.Pel que fa a les diligències obertes en l'àmbit civil, la fiscalia fa el seguiment d'una vuitantena de residències. En aquest cas, es tracta d'actuacions en l'àmbit de la protecció de les persones usuàries. Destaca que la fiscalia de l'àrea de Sabadell fa el seguiment de 25 residències, i que un cas que va començar per l'àmbit penal s'ha transformat en una investigació penal.La Fiscalia Provincial de Barcelona té oberta una diligència civil on es fa el seguiment de quinze residències; la de l'àrea de Granollers fa el seguiment de sis centres de gent gran; la de Vilanova i la Geltrú i Gavà de dotze i té oberta també una diligència per a un seguiment genèric; la fiscalia de la zona de Mataró i Arenys de Mar fa el seguiment de sis residències, i la de Manresa i Igualada de dues. La fiscalia de l'àrea de Terrassa té diligències civils obertes per al seguiment de dotze residències.Per la seva banda, la Fiscalia Provincial de Tarragona té dues diligències civils oberts de seguiment de dues residències i, en un altre cas, el procediment civil va passar a ser penal. La Fiscalia Provincial de Girona té una diligència civil oberta per fer un seguiment genèric de residències. En el cas de la Provincial de Lleida, es van obrir unes diligències civils per possible contagi de residents en un centre, però es va acabar arxivant perquè es va concloure que no hi va haver conducta negligent.