La construcció d'habitatges al sector Culubret començarà al setembre

El projecte inclou un centre comercial creat per petits industrials del sector de l’habitatge i el bricolatge que han unit forces

Actualitzada 05/05/2020 a les 21:16

El projecte per edificar un complex d’habitatges sostenibles i un centre comercial destinat a l’àmbit de la construcció en el sector conegut com a Culubret, en les proximitats del barri de Sant Pere i Sant Pau, ha rebut l’aprovació definitiva per part de l’Ajuntament de Tarragona després que els promotors hagin dipositat l’equivalent al 12 per cent del cost total en qualitat d’aval. Un dels promotors d’aquest projecte urbanístic, Quim Culubret, va manifestar ahir dimarts a aquesta redacció que la previsió és que «les màquines comencin a treballar el pròxim mes de setembre». Culubret va explicar que «el mes de juliol de l’any passat vam presentar la sol·licitud per la concessió de la llicència d’obres per al projecte d’urbanització i del centre comercial, i esperem disposar de la mateixa el setembre»

L’edifici que albergarà el centre comercial destinarà una planta a supermercat, amb un espai d’aparcament, i en les inferiors hi haurà un magatzem de l’empresa Culubret i un centre comercial de venda de material de construcció «format per diversos industrials», va dir, i amb l’objectiu de «lluitar amb les grans superfícies».

El projecte urbanístic va començar a gestar-se fa nou anys. La promotora és l’empresa Terbuluc, que aposta per la sostenibilitat i s’oposa a l’obsolescència programada. «Es tracta d’un projecte diferent, pioner, que farà que aquest espai del terme municipal de Tarragona tingui la zona residencial plurifamiliar més sostenible de l’Estat», va remarcar Culubret. La previsió és edificar 147 habitatges entre Sant Pere i Sant Pau i Terres Cavades. «Des de la seva ubicació es veu el mar Mediterrani i la Catedral», va subratllar. el promotor de la iniciativa urbanística. El projecte també preveu una rotonda de nova construcció i carrers amples, amb carrils bici, direccionats cap a Terres Cavades, «en previsió que, en el futur, s’urbanitzi aquesta zona», va comentar.

Habitatges saludables

Culubret va subratllar que els habitatges «tindran 3 i 4 habitacions, perquè volem crear un projecte familiar», mentre que la categoria «serà de nivell mitjà, no d’alt standing». Els pisos disposaran de regulació natural de la humitat atmosfèrica interior mitjançant l’ús de materials higroscòpics, minimitzaran el consum d’energia aprofitant al màxim les fonts renovables i les aigües netes i brutes discorreran per conductes diferents. A més, tindran absència de camps electromagnètics i ones de ràdio en expansió i bona qualitat de l’aire ambient gràcies a una renovació natural. «Volem fer habitatges saludables, i ara amb més motiu arran de la crisi de la COVID-19», va apuntar.

«El concepte amb el qual treballem el projecte és que les construccions estiguin lliures d’obsolescència programada, per a la qual cosa utilitzarem materials de màxim rendiment i no contaminants», va dir Culubret, qui va afegir que «també forma part de l’equip Sonia Hernández Montaño, arquitecta experta en bioconstrucció, qui prescriurà i supervisarà tots els materials en la planificació dels nous edificis, d’acord amb els principis de l’arquitectura saludable». Com a exemple, Culubret va dir que «la instal·lació elèctrica dels habitatges es farà de manera que no pugui tenir cap afectació en les persones que hi residiran».

Culubret va remarcar que «soc una persona molt sensibilitzada amb la cura del medi ambient i amb aquest objectiu vam contractar l’enginyeria de Barcelona E3, experta en sostenibilitat, perquè volem establir un precedent i ser pioners en la construcció d’una urbanització petita, atípica, pensant en les persones, equilibrada i sostenible». Culubert va explicar que un dels socis de l’empresa contractada és l’enginyer català Benito Muros, soci de l’empresa Light&Life Technology, qui fa dues dècades «va inventar una bombeta que pot durar setanta-cinc anys».

Pel que fa a l’edifici destinat a zona comercial, Culubret va indicar que «en la superior hi haurà un centre de distribució, per al que ja tenim les propostes de diversos operadors del sector». Serà un súper de 2.000 metres quadrats i 150 places d’aparcament de vehicles. En la planta inferior, de 6.500 metres quadrats, s’habilitarà «un magatzem de materials de la construcció participat per vint industrials d’aquest sector», va remarcar Culubret, qui va afegir que a la planta intermèdia hi haurà un espai de pàrquing i un local.