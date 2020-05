La comissió de la petroquímica de Tarragona començarà les compareixences la setmana que ve

Actualitzada 06/05/2020 a les 14:11

Experts per més endavant

La comissió d'estudi de la seguretat del sector de la petroquímica de Tarragona ha posat aquest dimecres fil a l'agulla al seu pla de treball. En una sessió telemàtica, els grups han acordat començar la ronda de compareixences la setmana vinent.En el primer bloc s'analitzaran els fets succeïts a IQOXE el passat 14 de gener, amb la presència dels responsables dels serveis d'emergències que van actuar a primera línia, representants sindicals i veïnals, responsables de l'empresa i del sector químic i alcaldes de municipis afectats. Per més endavant quedaran les propostes de millora de seguretat industrial i mediambiental.En la propera sessió, prevista inicialment per dimarts de la setmana vinent a les quatre de la tarda, començaran les compareixences dels responsables dels serveis d'emergències que van actuar a primera línia en la gestió de l'explosió a IQOXE el passat 14 de gener. S'han proposat la direcció general de Protecció Civil; la direcció general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments; la direcció del 112; la direcció del SEM; i el cap de bombers dels Parcs Químics de Seguretat de les empreses químiques de Tarragona.En les següents sessions, encara per determinar l'ordre, els grups presents en la comissió han consensuat la presència del conseller delegat d'IQOXE i del president del comitè d'empresa de la companyia. Així mateix, també hi prendran part dirigents dels sindicats UGT i CCOO; juntament amb responsables de l'Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT) i de fedeQuim, en representació dels empresaris.Els grups polítics també han volgut remarcar la importància que hi hagi presència d'agents del territori. En aquest sentit, es demanarà la compareixença dels presidents de les associacions de veïns de Bonavista, Torreforta i Campclar, a més dels de les tres federacions de veïns de Tarragona. Finalment, també participaran en el primer bloc de la comissió els alcaldes dels municipis més propers al sinistre, com són els de la Canonja, Tarragona, Vila-seca i Constantí. També es concretarà si hi entra l'alcalde del Morell. Els diputats disposen de 24 hores per acabar de perfilar la llista de compareixents d'aquest bloc d'anàlisi dels fets.La comissió d'estudi de la seguretat del sector de la petroquímica preveu per més endavant escoltar experts en diferents àmbits per tal de fer propostes per al futur del sector. «És clau pel futur de Catalunya però genera riscos, i ha de poder tirar endavant amb seguretat», ha indicat la presidenta de la comissió, la socialista Assumpta Escarp.Entre aquests hi haurà investigadors de la Universitat Rovira i Virgili, de la Universitat Politècnica de Catalunya o de l'Institut Català d'Investigació Química. També es convidaran grups ecologistes, com Gepec o la Plataforma Cel Net. A més està prevista la compareixença dels consellers de la Generalitat amb implicacions en l'accident, o bé de directors generals i secretaris generals dels diferents departaments vinculats al sinistre. Pel que fa a la presència d'altres alcaldes del territori, els diputats han acordat que no hi participin tots els que estan inclosos al Plaseqta -fins a 28 municipis- per fer més àgil la comissió. Això sí, han apuntat que buscaran que hi hagi la màxima varietat de colors polítics possible.D'altra banda, un dels elements de debat de la sessió d'aquest dimecres ha estat el paper que ha de tenir l'informe final de la Taula d'Avaluació i Seguiment de l'explosió d'IQOXE, presentat aquest dilluns. Grups com la CUP o Catalunya En Comú Podem han defensat que l'informe «té carències» i que «hi ha entitats citades que no se senten interpel·lades». Per Escarp, el document «no és un element central» de la comissió, sinó «un element més».