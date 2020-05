L'ICAT impulsa mesures per fer front a l'impacte de la COVID-19

Condona la quota col·legial d’abril i maig i el 50% de la resta del 2020

La Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona (ICAT) ha aprovat un paquet de mesures extraordinàries per minimitzar els efectes que l’emergència sanitària de la COVID-19 pugui provocar a les advocades i advocats col·legiats, tant des del punt de vista de riscos sanitaris com d’impacte econòmic. El Pla ICAT 2020 davant la COVID-19 ja s’ha començat a aplicar i neix amb la voluntat d’anar-se adaptant a l’evolució de la pandèmia. «Els nostres companys ja es poden beneficiar de les primeres mesures de xoc, però estarem molt a sobre de la situació per anar incorporant tot allò que pugui facilitar l’exercici de la professió a les advocades i advocats de la nostra demarcació», explica el Degà de l’ICAT, Manel Albiac.

Entre aquestes mesures destaquen la condonació de les quotes dels mesos d’abril i maig a tots els col·legiats i del 50% en la resta de mensualitats d’aquest 2020. També s’ha ajornat al juny del pagament de la meitat de la pòlissa obligatòria de Responsabilitat Civil. Unes condonacions que es poden acumular a l’exoneració de quotes de la que es beneficien les col·legiades o col·legiats per maternitat o paternitat. A nivell econòmic, l’ICAT impulsarà la seva fundació per tal de poder donar suport en la situació econòmica dels advocats més afectats per la conjuntura adversa. Albiac subratlla que «els recursos que destinem a aquesta campanya són possibles pel sanejament que en els últims anys hem impulsat des de la Junta de Govern».

Des que es va decretar l’Estat d’Alarma, i per contribuir a frenar l’expansió de la COVID-19, l’ICAT va recomanar als seus col·legiats que, en la mesura del que sigui possible, utilitzin els mitjans digitals al seu abast en l’exercici de la professió. Amb aquest objectiu, el Col·legi de l’Advocacia de Tarragona compta amb un ampli ventall d’opcions no presencials que s’han potenciat aquests dies. És el cas de la sala de videoconferències que està disponible per als col·legiats que la necessitin per mantenir reunions virtuals amb els seus clients; o prestar videoconferències amb interns de centres penitenciaris sense necessitat de desplaçar-se; la plataforma digital de formació en línia; o la biblioteca digital, que compta amb més de 2.000 volums. D’altra banda, les justificacions del Torn d’Ofici es poden presentar digitalment a través de la pàgina web de l’ICAT i el Servei d’Orientació Jurídica al ciutadà es presta telefònicament. Des que va començar aquesta crisi, el web de l’ICAT compta amb un nou canal que aglutina tota la informació d’interès per als seus col·legiats, una informació que es vehicula també mitjançant les xarxes socials i el correu electrònic.