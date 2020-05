Ferran Bel: «Ens oposarem a tot allò que no sigui un ús lliure del superàvit»

El diputat de Junts per Catalunya al Congrés per Tarragona lamenta que l’Estat es plantegi fer un pot comú dels romanents dels consistoris

Actualitzada 05/05/2020 a les 20:17

Durant aquests dies han estat molts els alcaldes que han reivindicat poder utilitzar lliurement el superàvit dels ajuntaments de 2020 i 2021 per fer front a la crisi social i econòmica causada pel coronavirus. En aquest sentit, el diputat per Tarragona de Junts per Catalunya al Congrés, Ferran Bel, assegura que van demanar des del primer moment aquesta possibilitat a la cambra espanyola. No obstant això, Bel lamenta que la ministra d’Hisenda, Maria Jesús Montero, li va contestar que el govern veia amb bons ulls poder utilitzar els romanents dels consistoris però no lliurement, justificant que els ciutadans de cada municipi tindrien diferents oportunitats segons la gestió que hagués fet cadascun dels ajuntaments.

Sobre això, Bel lamenta que «si a l’ajuntament que té estalvis els hi expropies perquè els hagin de compartir amb altres no li estàs donant cap incentiu per fer una bona gestió econòmica, ja que veuen que, quan necessiten els superàvits, no en poden disposar». El diputat remarca que no és una decisió oficial de l’executiu de Pedro Sánchez, però ha quedat clar que és una de les opcions que es plantegen. Sobre això, Bel assegura que arran de la resposta de la ministra «he vist publicacions en diversos diaris de diferents províncies relacionades amb aquesta idea del govern, que són una mena de globus sonda».

«Ens oposarem radicalment a qualsevol cosa que no sigui un ús lliure del superàvit, ja que entenem que aquells ajuntaments que han fet bé les coses i han generat els seus estalvis han de poder disposar d’aquests ara, quan més ho necessiten», assenyala, i afegeix que «el més important és que es puguin utilitzar lliurement perquè cada consistori pugui prioritzar com gestiona la crisi segons les seves necessitats». Bel espera que la proposta no arribi al Congrés i si ho fa, que no prosperi. «Ens hi oposaríem i buscaríem complicitats en altres grups», diu el diputat.

Tot i que reitera que li sembla «agosarat» fer especulacions perquè encara no és una voluntat oficial del govern, Bel s’atreveix a assenyalar que «es tracta d’una idea que entra més aviat dins de la mentalitat de Podemos que del Partit Socialista, de repartir-ho tot i no valorar el sacrifici, l’esforç i la bona gestió de diferents ens públics».

Per la seva banda, l’alcalde de Vallmoll, el socialista Josep Lluís Cusidó, es mostra contrari a aquesta opció d’ajuntar els superàvits de tots els ajuntaments i repartir-los. «Cada poble és cada poble, i s’ha de valorar la gestió de cada municipi», defensa Cusidó, que afegeix que «és una qüestió d’assumir responsabilitats, ja que hi ha ajuntaments que no han fet els deures correctament». El batlle del municipi de l’Alt Camp defensa que una part del superàvit s’hauria de destinar a ajudes socials i, un cop aquestes estiguessin cobertes, destinar la resta a la recuperació econòmica de la població a través d’inversió pública: «Polítiques keynesianes», apunta Cusidó.

El també socialista Kenneth Martínez, alcalde del Vendrell, prefereix no mullar-se en aquest sentit. «No sé la fórmula exacta que s’hauria d’utilitzar, no soc especialista en fiscalitat pública», reconeix. El que sí que defensa el batlle del municipi del Baix Penedès és que «s’hauran d’ampliar les limitacions pressupostàries per fer front a la crisi del coronavirus» i qualifica «d’absurd» no poder utilitzar el superàvit si el consistori en té.