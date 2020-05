Els treballadors de Bic Graphic a Tarragona, en contra de l'ERTO proposat per la direcció

El comitè veu «desmesurat» reduir la jornada laboral en un 70% fins al 31 de desembre

Actualitzada 06/05/2020 a les 13:48

Els treballadors de l’empresa Bic Graphic a Tarragona estan en contra de l’ERTO proposat per la direcció. Consideren «desmesurada» la intenció de reduir la jornada laboral en un 70%, el màxim que permet la llei, fins al 31 de desembre del 2020. L’expedient temporal de regulació d'ocupació es va posar sobre la taula el 23 d’abril i aquest dimecres és l’últim dia del període de consultes, amb voluntat d’aplicar-lo a partir de l’11 de maig, segons informen des del comitè -format per 9 representants d’UGT i 4 de CCOO. El comitè lamenta que les mesures només responguin a raons empresarials i no es tinguin en compte els «sacrificis» que ha fet la plantilla per garantir la viabilitat de l’empresa -congelació salarial des del 2012 i diversos ERO.«És lamentable com la nova direcció de l’empresa és tan insensible davant d’aquesta situació, anteposant els interessos empresarials sobre els personals de la plantilla», s’exposa en un comunicat emès pel comitè aquest dimecres.«El Grup BIC pretén sortir d’aquesta crisi sanitària, que ens afecta a totes les parts, sense tenir en consideració els perjudicis que aquesta decisió suposa per al conjunt de les persones treballadores», s’afegeix en el comunicat.El comitè considera que, tenint en compte els «sacrificis» fets quan ha estat necessari, ara la companyia hauria de respondre igual i actuar amb la mateixa «responsabilitat» que en el seu moment va demanar als treballadors.«És decepcionant que aquesta gran multinacional sempre hagi proclamat valors com l’ètica i la responsabilitat, i ara deixi la plantilla sense cap tipus de mesura d’acompanyament», etziba Rebeca Morillo, portaveu del comitè.«Es nega a implantar cap mesura social, demostrant una gran falta d’ètica», remarca Morillo, que acusa l’empresa de basar-se només en dades econòmiques, «sobredimensionant l’afectació per obtenir encara més benefici».El delegat sindicat d’UGT, Manel Molina, afegeix a més que s’han donat incidents i infeccions dins la fàbrica, deixant en evidència que no es guardaven suficients mesures de protecció. «Ara la seguretat dels treballadors és primordial», conclou.