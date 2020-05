El PSC planteja una ajuda directa de 300 euros pels autònoms

Ha proposat fins a 40 mesures per la reactivació social i econòmica

Actualitzada 05/05/2020 a les 20:26

El grup municipal socialista va presentar ahir 40 propostes per a la reactivació social i econòmica de la ciutat de Tarragona davant la crisi del coronavirus. Una d’aquestes és la d’oferir una ajuda única i directa de 300 euros als autònoms tarragonins que, segons va explicar el regidor Berni Álvarez, fos compatible amb altres ajudes d’altres administracions. El socialista, que va assegurar que aquestes mesures es proposen després de moltes converses amb el teixit comercial de la ciutat, va oferir també la partida de 300.000 euros d’ajut pel lloguer a les pimes i micropimes de la ciutat augmentés als 600.000 euros. Va destacar també que seria una bona idea no cobrar enguany les taxes de les terrasses a bars i restaurants.

Segons la portaveu del PSC, Sandra Ramos, totes les inversions que van proposar no superen el superàvit del consistori, tot reconeixent que «s’han pensat molt bé i sabem que són viables». Ramos també va proposar que la partida de 100.000 euros per la cultura, «que està patint moltíssim», augmenti a 250.000.

La portaveu també va defensar que «venen dies que la gent voldrà seguir estant molt informada per com es desenvolupa les fases de la desescalada i els mitjans de comunicació locals són imprescindibles per realitzar aquesta tasca», i per això van demanar augmentar la partida en publicitat als mitjans de comunicació locals. El PSC va plantejar també per la creació d’una targeta «Tarragona Solidària», que facilitaria a les famílies més vulnerables aconseguir una alimentació adequada comprant al petit comerç i als mercats de la ciutat, no aplicable a grans superfícies. També van proposar la creació d’un Pla Local d’Ocupació destinat a «afavorir l’ús cívic dels espais públics i vetllar per les normes de convivència», segons va explicar el regidor Mario Soler.

En l’àmbit de l’educació, Francesc Roca va considerar que una mesura important seria la de crear un programa d’aprenentatge durant l’estiu, com també, millorar la formació dual i la innovació en les àrees de coneixement relacionades amb l’activitat productiva del territori. «Aquestes propostes van lligades a un nou repte educatiu: una escola híbrida. Per això, aquestes mesures seran essencials durant el pròxim curs escolar», va assegurar Roca.

Finalment, Ramos va explicar que han estat en contacte amb sindicats i altres sectors per fer aquestes propostes i «seguir sent proactius davant la situació crítica en què ens trobem». «Estem d’acord que la inversió pública, la política keynesiana, és essencial per sortir d’aquesta, però els recursos són limitats i cal destinar-los eficientment», va finalitzar.