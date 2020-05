El Consell d'Infants de Tarragona està preocupat per la «utilització de nens» en la COVID-19

Els escolars volen fer una festa de final de curs encara que sigui de manera telemàtica

Actualitzada 06/05/2020 a les 20:49

El Consell Municipal d’Infants convocat per l’Ajuntament de Tarragona va celebrar aquest dimecres la segona sessió plenària d’aquest curs. A més de qüestions relacionades amb els efectes de la COVID-19, els estudiants també van preguntar a l’alcalde Pau Ricomà per aspectes com el futur de la celebració de les festes de Sant Magí i de Santa Tecla, i per la suspensió del Concurs de Focs Artificials. Ricomà va dir que «el concurs no es pot fer, ja que no tindria sentit sense la presència de gent al carrer, i treballem per poder fer les festes patronals, tot i que la decisió dependrà de les autoritats sanitàries».El Consell Municipal d’Infants, format per 35 infants dels deu centres escolars de la ciutat i 10 adolescents del set instituts, a més de l’alcalde i representants de tots els grups municipals, va mostrar la seva preocupació per la situació sanitària. Cristian Holgado va proposar «obrir els parcs en diferents horaris i que es facin activitats per poder sortir al carrer, com el Concurs de Focs Artificials». Per la seva banda, Eraide Muñiz va demanar als centres educatius que busquin una fórmula per «poder fer una festa de final de curs, encara que sigui on-line», mentre que Pep Sabater va plantejar una qüestió que va fer rumiar l’alcalde Ricomà. A més de demanar que «es fabriquin més respiradors, mascaretes i guants» per als hospitals, Sabater va demanar que «la gent sigui més responsable i no utilitzi els nens per sortir al carrer». «Ens haurien de preguntar si volem sortir», va afegir. Al seu torn, l’alcalde Ricomà va assentir i va dir que «els pares haurien de preguntar als nens».En la seva intervenció, Aina León va dir que estava «preocupada per no poder veure la família» i Erika Knyazkina va dir que «hem d’aprofitar el temps per estar més amb la família». «El confinament s’ha fet llarg, però era necessari, i felicito la gent pel seu bon comportament», va comentar Ricomà.En la sessió també es va parlar del curs en línia i del fet que hi ha hagut dificultats per tal que els ordinadors arribessin a tots els estudiants. Rita Corbella va destacar «la bona comunicació que he tingut amb els professors en el treball on-line» i Naia Perex va dir que «molts nens no han pogut seguir el curs per falta de material com ordinadors i això ho notaran al final del curs». El regidor d’Ensenyament, Manuel Castaño, va intervenir per dir que «s’ha hagut de fer un gran esforç».