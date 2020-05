El Col·legi de Psicòlegs denuncia l'augment d'intrusos en el sector

La presidenta de la delegació de Tarragona, Eva Llatser, recomana comprovar la veracitat dels anuncis que apareixen a les xarxes socials

Actualitzada 05/05/2020 a les 20:01

«Preveiem més consultes»

El Col·legi de Psicòlegs de Catalunya ha detectat un augment de l’intrusisme professional, aprofitant el confinament a causa de la pandèmia de la COVID-19, mitjançant anuncis publicats a les xarxes socials. La presidenta de la delegació del col·legi a Tarragona, Eva Llatser, ha manifestat a Diari Més que aquesta pràctica també està present «al nostre territori». «Hi ha gent que diu que són psicòlegs, quan en realitat no ho són i ofereixen uns serveis en els quals no estan especialitzats: ni en conductes ni en salut mental».Llatser va recomanar a la persona que vegi un anunci a les xarxes socials que «s’informi de qui està al darrere, si té experiència i el títol que es correspon al de la psicologia». «Normalment –va afegir–, les persones que practiquen l’intrusisme utilitzen títols que no existeixen legalment, com els de terapeuta o de neuroemocions».Com a fórmules per detectar l’intrús, la presidenta dels psicòlegs de Tarragona va apuntar que «els professionals posem el número de col·legiat i la persona que tingui dubtes pot trucar per telèfon al nostre col·legi o accedir-hi a la pàgina web on figura una relació de tots els col·legiats». Un altre mètode per certificar la veracitat del missatge és «enviant un correu a copc@copc.cat o mitjançant la pàgina del Consell General de la Psicologia d’Espanya i entrant a l’apartat Serveis i, seguidament, en l’anunciat Stop intrusisme».Llatser va recordar que el passat mes de febrer diversos col·legis professionals de psicòlegs «vam fer una mesa sobre intrusisme, un fenomen que pot comportar problemes a les persones, ja que afecta la salut». La presidenta de la delegació de Tarragona va remarcar que «és greu que hi hagi gent que interfereixen en l’àmbit de la psicologia per què atempten contra la salut mental de les persones i la seva integritat».La greu situació sanitària i social provocada per la pandèmia farà que augmentin les consultes als professionals de la psicologia. Llatser va comentar que «preveiem un fort increment, perquè cada persona assumeix la realitat a la seva manera, i segons com hagi viscut el confinament tindrà una millor o pitjor incorporació» al ritme habitual d’abans de la COVID-19.En aquest context, Llatser va dir que, probablement, «hi haurà molta gent que necessitarà suport psicològic per haver perdut la feina, i qui ha tingut la pèrdua de familiars i amics i no ha pogut fer el dol». El trencament de la rutina i la reincorporació a la normalitat també pot ser un factor que afecti moltes persones. Llatser va explicar que, en molts casos, «les nostres conductes han estat diferents durant el confinament i quan tornem a la nostra realitat les coses no seran igual». La presidenta de la delegació de Tarragona del Col·legi de Psicòlegs va manifestar que portar mascareta i mantenir la distància social són alguns dels elements que s’han incorporat a la vida dels tarragonins i, per altra banda, són la mostra que alguna cosa ha canviat.Com a exemple de la nova situació social, Llatser va comentar que, almenys en les primeres setmanes, «les terrasses dels bars no obriran com abans» per l’adopció de mesures de seguretat que restringiran els aforaments. «Haurem d’adaptar-nos» a la nova realitat, va subratllar la psicòloga. Llatser també va explicar que en la mesura que la gent vagi recuperant la normalitat i analitzi el que ha passat, «veurà si necessita o no la nostra ajuda per adaptar-se».