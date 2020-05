S'ajorna l'acte de lliurament dels Premis Literaris Ciutat de Tarragona

L'Ajuntament de Tarragona ha decidit ajornar l'acte de lliurament dels Premis Literaris Ciutat de Tarragona per la crisi sanitària del coronavirus. La cita literària s'havia de fer el 16 de maig al Teatre Metropol. Malgrat això, per tal de no perjudicar les previsions dels participants i de les editorials el veredicte dels guanyadors es farà públic el 13 de juny, segons informa el consistori.Els Premis Literaris Ciutat de Tarragona els convoquen l'Ajuntament de Tarragona, a través de la Casa de les Lletres, juntament amb Òmnium Cultural del Tarragonès i el Centre de Normalització Lingüística de Tarragona. La d'enguany és la trentena edició.