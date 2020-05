Reobertura a mig gas i amb la incertesa de com anirà el negoci les pròximes setmanes

Perruqueries i botigues de roba, ferreteries o basars tornen a l’activitat, tot i que molts professionals van optar per mantenir la persiana abaixada

Actualitzada 04/05/2020 a les 21:55

Perruqueries, botigues de roba, ferreteries i basars van ser alguns dels establiments que ahir dilluns van tornar a l’activitat amb portes obertes, tot i que amb una menor afluència de clients i un ritme diferent del que és habitual. Molts professionals van optar per mantenir la persiana abaixada. Un exemple va ser un dels carrers més comercials de Tarragona, Canyellas, on només va obrir un establiment. Les experiències que van viure van ser força diferents, a causa de les mesures de seguretat adoptades i per fets personals com el d’una perruqueria que havia de ser inaugurada el 15 de març i va haver d’esperar a ahir per poder obrir portes per primera vegada, o una botiguera especialitzada en roba de nadons que durant el confinament ha decidit prejubilar-se, per la qual cosa en els pròxims dies penjarà un cartell amb la paraula «Liquidació».

Per a Agi Marín, de la perruqueria AG Beauty Salom, ahir va ser un dia molt especial. Per fi va poder aixecar la persiana del seu establiment. Volia fer-ho el 15 de març, però el decret de confinament ho va impedir. «Partim de mínims per la inversió que hem fet i que no podrem començar a recuperar amb normalitat fins d’aquí a unes setmanes», va dir. A dos quarts de dotze del primer dia de feina havia atès tres clients. «Treballem amb cita prèvia i el fet d’iniciar l’activitat farà que la gent comenci a saber que hem obert una perruqueria».

A pocs metres de distància, Ingrid Rey, de Zero Perruquers, preparava el color per aplicar-lo a Mari Carmen Mellado, qui feia «més de dos mesos que no anava a la perruqueria i ja en tenia ganes». Amb mascareta i una pantalla de protecció, Rey va comentar que «estic tranquil·la per les mesures de seguretat que he adoptat, però el que tots volem és tornar a la normalitat». Té un llistat de clients que segueix de manera rigorosa perquè no hi coincideixin. «Cada hora o hora i mitja, segons la feina que faig, rebo una clienta», va comentar. Mellado va intervenir en la conversa per dir que «després de dos mesos sense venir a la perruqueria, ja em feia falta».

El també perruquer José Carnerero, de Barberia Imperial, tallava el cabell a Manuel Salado, qui va comentar a aquesta redacció que «sòc fidel a aquesta perruqueria». Carnerero rep un client cada vint o vint-i-cinc minuts, protegit per una màscara i una pantalla, i utilitza un líquid per desinfectar l’instrumental. «Aplico totes les mesures de seguretat tant per mi com pels clients», va dir.

«He decidit prejubilar-me»

Rosa Martín, de la botiga Nina, dedicada a productes de moda destinats als nadons, va obrir «amb cita prèvia» i, de manera especial, «per a aquelles dones que estan esperant un fill i que necessitaran la roba». Martín va promocionar aquesta modalitat mitjançant «les xarxes socials i donant el telèfon».

En el llarg temps de confinament, Martín i la seva família han pres una decisió que li canviarà la vida. «He decidit prejubilar-me, per la qual cosa d’aquí a uns dies penjaré un cartell que posarà que fem liquidació per tancament del negoci», després de 36 anys de professió.

Els basars també van poder obrir portes. En el Basar Nuevo Bazar de president Companys, Li Whan va comentar que «serà difícil recuperar el que hem perdut per la crisi sanitària». «El primer dia d’obertura ha vingut menys gent del que és habitual».

Per la seva banda, Ramón Fernández, de Bricolage i Pintura Ricote, va definir la jornada de la reobertura com a «caòtica», perquè «no acabem de saber com hem d’atendre els clients i, per aquest motiu, hem decidit que només poden entrar a la botiga d’un en un». Una de les persones que ahir van accedir a la ferreteria va ser Jesús Sánchez. «És una alegria veure que, a poc a poc, les coses s’estan posant al seu lloc», va dir, per afegir que «si hem de fer cues per comprar, les fem».

A Bricolatge Martí, Joaquim Martí va explicar a aquesta redacció que, de moment, «només treballo per encàrrec, perquè encara no puc obrir al públic». Ha donat a conèixer aquest servei per Instagram i el portal de la Unió de Botiguers de Reus. «La majoria de la gent compra pintura», va dir.

Martí va reivindicar el comerç de proximitat. «El de Reus sortirà molt perjudicat», va comentar, per afirmar que «ho tornarem a notar quan obrin les grans superfícies». «La gent només es recorda del comerç petit quan té un problema i necessita que li expliquin les coses», va dir. «Tenim moltes ganes de recuperar la normalitat», va remarcar el propietari de la botiga de bricolatge.