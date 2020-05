La Cambra de Tarragona espera recuperar les missions comercials al setembre

El Cap d’Internacionalització creu que hi ha empreses que voldran sortir als mercats exteriors després de la pandèmia i s’estan preparant per fer-ho

Actualitzada 04/05/2020 a les 20:55

Ajornar els viatges

La COVID-19 va aparèixer d’un dia per l’altre i, sense cap concessió, ha transformat la manera de viure i relacionar-se de les persones. Les empreses i els seus treballadors s’han vist profundament afectats i han hagut d’adaptar-se tan ràpid com han pogut. En particular, les incursions empresarials per obrir nous mercats internacionals o consolidar-los s’han vist completament paralitzades dificultant en gran mesura les relacions comercials.Roberto Barros porta 26 anys dirigint aquestes missions com a cap d’Internacionalització de la Cambra de Comerç de Tarragona. La seva experiència i el seu tracte directe amb moltes empreses li permet prendre el pols al sector. Creu que la crisi tindrà una afectació molt diferent en funció de diversos aspectes.En primer lloc «dependrà del sector, hi ha empreses dedicades a l’alimentació que comercialitzen productes essencials que no es veuran afectades perquè la gent ha destinat els seus recursos econòmics a productes bàsics i han tingut molta demanda, però aquelles que distribueixen el producte alimentari en sectors dedicats al turisme, per exemple a països com Cuba, es veuran molt afectades», diu.Un altre dels problemes d’aquesta situació, segons Barros, és que moltes empreses que sí tenien demanda dels seus productes han tingut molta dificultat per rebre la matèria primera i per seguir fabricant i això els ha fet perdre la capacitat de respondre a les necessitats del mercat. «Hi ha empreses que han tingut demanda de gel desinfectant que no han pogut produir-lo en un volum suficient perquè no han pogut rebre l’alcohol necessari i els ha limitat molt», explica Barros. Així i tot, hi ha un alè d’optimisme en la situació. Barros reconeix que algunes firmes han estat ràpides i estan «treballant més que mai», i creu que «són aquelles petites i flexibles que estan aprofitant l’oportunitat, davant canvis radicals la viabilitat l’has d’executar ràpidament», diu, aspecte que en empreses grans implica més dificultat perquè «acostumen a ser més lentes i tot passa per processos», diu.Un total de deu missions per uns trenta països del món era la previsió que tenia la Cambra de Tarragona per 2020. Des de l’inici de la crisi han hagut d’ajornar quatre missions previstes a deu països com Mali, Senegal, Cap Verd, Uganda o Ruanda. L’objectiu és no donar aquests viatges per perduts i readaptar l’itinerari per tal que les empreses puguin continuar mantenint aquests mercats. «Readaptem les rutes i esperem poder realitzar-les a partir de setembre, abans ho veig impossible», explica Barros.En concret, el continent africà és on el desplaçament del representant comercial té més importància. «Allà t’han de veure, la presència és fonamental per tenir la confiança del client». Afegeix que «en altres països potser serà viable fer missions digitals a través de vídeo-conferències però a hi ha mercats que degut a la seva idiosincràsia no és possible», opina. Moltes firmes estan aprofitant ara per «agafar posicions» i formar-se. Barros creu que «el mercat interior costarà de recuperar i moltes empreses voldran sortir a l’exterior per poder vendre els seus productes. Per fer-ho cal gent formada i ara és el moment», opina. La Cambra de Comerç treball aquestes setmanes per poder oferir formació i suport en aquesta línia.