L'atur es dispara en més de 6.000 persones a l'abril a Tarragona i Ebre i s'arriba als 57.685 desocupats

La crisi del coronavirus continua disparant l'atur. Aquest mes d'abril ha deixat sense feina 6.172 persones al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Representa un increment del 12% respecte al mes anterior i eleva la xifra total de desocupats en 57.685 persones, segons les dades que ha donat a conèixer el Ministeri de Treball. En comparació amb el mateix mes de l'any passat, l'atur ha crescut en 13.005 persones, en concret, un 29,11% d'augment. De les 57.685 persones aturades, 26.093 són homes i 31.592 dones. En relació a l'edat, del global de desocupats, uns 5.000 són menors de 25 anys. La contractació s'enfonsa i cau fins a un 40%. Aquestes dades, a més, no comptabilitzen el gruix d'ERTO presentats per la crisi de la covid-19.

La immensa majoria dels desocupats pertanyen al sector serveis, precisament un dels més tocats per l'estat d'alarma per la covid-19 -perquè és on hi ha comerç i hostaleria. De les 57.685 persones que s'han quedat sense feina, 41.481 treballadors eren del sector serveis. Molt per darrere el segueix la construcció, amb 5.667 llocs perduts; la indústria, amb 5.415 treballadors menys; i l'agricultura, amb 2.207 menys. D'altra banda, s'han registrat 10.134 contractes, un 39,89% menys que el mes anterior (-6.725) i fins a un 67,16% menys que fa un any enrere (-20.728).