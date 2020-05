L'Ajuntament de Tarragona llença una línia d'ajut al lloguer dels comerços de la ciutat

Aquesta primera iniciativa, forma part d’un seguit de mesures que l’Ajuntament prepara per reimpulsar el teixit comercial de Tarragona

Actualitzada 05/05/2020 a les 14:35

La regidoria de Comerç de l’Ajuntament de Tarragona obrirà una primera línia de subvenció de caràcter extraordinari per pal·liar l’efecte que en el sector comercial municipal està tenint la crisi del coronavirus. La consellera de Comerç, María José López, ha explicat que «amb la línia d’ajuts que llancem avui l’Ajuntament vol ajudar aquells propietaris de locals comercials que solidàriament i amb responsabilitat han negociat amb els seus llogaters els contractes de lloguer».L’ajut, un màxim de 500 euros, va adreçat als propietaris de locals comercials que hagin tingut un menyscapte demostrable dels seus ingressos en haver arribat a acords amb els seus arrendataris per tal de condonar una part del preu del lloguer pactat segons contracte durant la durada de l’estat d’alarma, en atenció a la paralització de la seva activitat sempre i quan aquesta no estigui inclosa en les excepcions de suspensió d’obertura al públic, segons el Decret del 14 de març.Caldrà acreditar la continuïtat de l’activitat durant els tres mesos posteriors al fi de la declaració de l’estat d’alarma. L’ajut pels propietaris de locals comercials no podrà superar el 50% del menyscapte. «Amb aquesta primera iniciativa ajudem a una gran part dels comerços de la nostra ciutat i en breu publicarem altres ajuts i iniciatives per que el sector afronti la situació actual amb totes les eines necessàries per refermar el seu futur», ha explicat la consellera de Comerç, María José López.A aquesta línia s’ha destinat un pressupost global de 250.000 euros. Les condicions establertes per sol·licitar aquest ajut es publicaran a la seu electrònica de l’Ajuntament de Tarragona.