«S'intenta que les embarassades vinguin a l'hospital el menys possible»

Les llevadores es reinventen per atendre les futures mares de manera virtual durant la crisi

Actualitzada 04/05/2020 a les 20:48

Una de les realitats que s’estan vivint aquests dies és que, tot i la crisi del coronavirus, el món no s’atura. Tot i que la majoria de recursos sanitaris s’estan enfocant a la lluita contra la COVID-19, hi ha altres factors relacionats amb la salut de les persones que cal seguir tractant. Un d’aquests casos és el de les embarassades i el de les dones que han donat a llum, les quals continuen necessitant l’atenció de les llevadores.«Hem seguit amb les visites imprescindibles i tenim un protocol que estableix que, si no és estrictament necessari que la dona embarassada vingui a l’hospital, es pot fer una atenció telefònica», explica Wendy Lazo, llevadora de l’Hospital Santa Tecla de Tarragona, que afegeix que «s’han de seguir fent ecografies i analítiques, però s’intenta que les embarassades vinguin el menys possible a l’hospital per evitar que es contagiïn en la mesura del possible».A més, Lazo explica que es dona un número de contacte perquè es puguin comunicar amb una llevadora sempre que tinguin algun dubte. «Sempre que hi ha un part, les mares venen amb por, però se’n van contentes», apunta Lazo, que assegura que l’àrea de maternitat, a la tercera planta, està totalment lliure de COVID-19, ja que els parts de dones contagiades es deriven a l’Hospital Joan XXIII.Per la seva banda, Marta Sánchez, llevadora també de Santa Tecla, s’encarrega de l’educació maternal. Explica que d’ençà que va començar el confinament han adaptat les classes a les embarassades i a les respectives parelles a un canal virtual. «Soc l’encarregada de donar les classes en línia, que han tingut una acollida estupenda per les mares i els pares, i en la que ja som prop de 50 persones, més els fisioterapeutes i osteòpates que també són molt importants pel procés d’embaràs», assenyala Sánchez.Gisela Bonamussa és també llevadora a Santa Tecla. Ella estava a l’Hospital del Vendrell, que forma part també de la Xarxa, però a causa de la crisi sanitària s’ha concentrat la seva funció al centre tarragoní fins ahir, que el centre del Baix Penedès es va reobrir. «Quan va començar el confinament es va tancar la sala de parts de l’Hospital del Vendrell, i la dona que vingués amb contraccions es derivava aquí a Tarragona», explica Bonamussa.La llevadora assegura que en el cas de les dones que ja han donat a llum i a les quals se les ha de fer un seguiment, s’intenta que aquest sigui telemàtic en la mesura del possible. «S’han promogut altes precoces i, en aquest cas, les primeres visites es fan al domicili. Les següents es fan telefònicament, una per setmana, i es valora si cal que vinguin a l’hospital o no. Mirem de preservar la seguretat de la persona», assenyala Bonamussa.Eusebia Romano és llevadora al programa d’Atenció de la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) de l’Institut Català de la Salut (ICS) a Tarragona. Explica també que se segueixen fent visites presencials, però es simplifiquen. «Si una mare ha de venir a la llevadora i al pediatre, s’intenta que ambdues visites es facin el mateix dia, per evitar que hagin de sortir dos cops de casa», explica Romano, que apunta que ha incrementat l’atenció telefònica en aquells casos que no és estrictament necessari que sigui presencial.«La primera visita d’embaràs, que és molt llarga però purament informativa, la fem ara a través d’una trucada telefònica», diu la llevadora, que afegeix que «un 95% de les embarassades ho vol així, la percepció és que prefereixen no sortir de casa seva per l’estat en què es troben».Romano explica també que «s’estan duent a terme totes les urgències ginecològiques». «Pensem que la COVID-19 no afecta els parts», assegura la llevadora, «però no ho sabem del cert encara», reconeix. Pel que fa a les mares que ja han donat a llum, al ASSIR, de la mateixa manera que a Santa Tecla, fan visites domiciliàries al principi, i telefòniques després.Finalment, amb relació a les classes d’educació maternal, Romano explica que es van aturar en un principi, però assegura que treballen en una iniciativa per fer-les de manera virtual, amb el mateix objectiu d’evitar al màxim que surtin de casa.