Busquen nens d'entre 8 i 12 anys per protagonitzar la nova pel·lícula tarragonina

El film d'AYHE productions, titulat 'La nostra història', realitzarà el rodatge durant els mesos de juny i juliol

Actualitzada 05/05/2020 a les 15:07

La productora AYHE productions, de David Aymerich, director de la pel·lícula El dulce sabor del limón, busca infants d'entre 8 i 12 anys per protagonitzar el nou film, titulat La nostra història i ho fa amb un càsting remunerat i implantant el teletreball. La convocatòria és oberta a tothom i les bases es poden consultar a les xarxes socials de la productora @ayheproductions.El material es podrà enregistrar amb un telèfon mòbil i s'haurà d'enviar per mail al correu castingsayheproductions@gmail.com abans del pròxim divendres 15 de maig. La productora valorarà tots els perfils i emetrà un comunicat privat a tots els participants el pròxim 30 de maig per comunicar les seleccions.La convocatòria és per seleccionar els set protagonistes de la pel·lícula documental i per optar-hi cal enviar una presentació d'1 minut i mig en el qual s'expliqui perquè es vol interpretar un personatge. La segona prova consisteix en imitar a un personatge durant mig minut aproximadament. La gravació del film està programada per als mesos de juny i juliol d'enguany.David Aymerich, propietari d'AYHE productions, valora molt positivament «poder aplicar el teletreball per garantir la seguretat i salut dels ciutadans», i remarca que «això ens permet poder seguir endavant en aquests moments tan delicats».